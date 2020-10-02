Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Ligde geçen hafta sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında çıkışını sürdürmek istiyor.

SAAT: 20.00

HAKEM: Fırat Aydınus

STAT: Kalyon

YAYIN: beIN SPORTS 1

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

TRABZONSPOR: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar IE, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe

YEDEKLER: Arda, Serkan Asan, Atakan, Gaston Campi, Ahmet Canbaz, Bilal, Yusuf Sarı, Diabate, Salih Kavrazlı, Safa Kınalı

TEKNİKDİREKTÖR: Eddie Newton

GAZİANTEP FK EVİNDE YENİLMİYOR

Gaziantep ekibi, sahasında gösterdiği performansla taraftarını sevindirirken rakiplerine de geçit vermiyor.

Kırmızı-siyahlılar, iç sahada son olarak geçen sezonun 18. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta mağlup olmuştu.

Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra ligde iç sahada 8 maça çıkan Gaziantep FK, bu maçlarda 3 kez galip geldi, 5 kez de berabere kaldı.