Gaziantep FK-Kayserispor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Konuk ekip Kayserispor, 11'de Mehmet Eray Özbek'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Gaziantep 68'de Gökhan Sazdağı'nın kendi kalesine attığı golle 1-1'i yakaladı.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 9 maça çıkan Kayserispor puanını 28' yükseltti.

7 maçtır kazanamayan ve düşme hattında yer alan Gaziantep ise puanını 24 yaptı.

Stat: Kalyon Hakemler: Murat Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp (Dk.76 Bikel), Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Markovic (Dk.60 Badji), Nkoulou, Dragus Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Kolovetsios, Cardoso, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek, Carole, Ramazan Civelek (Dk.85 Talha Sarıarslan), Hasan Ali Kaldırım (Dk.68 Attamah), Arif Kocaman, Morte Goller: Dk. 11 Mehmet Eray Özbek (Mondihome Kayserispor), Dk. 68 Dk. Badji (Gaziantep FK). Sarı Kartlar: Dk. 24 Cardoso, Dk. 67 Arif Kocaman, Dk. 68 Bilal Bayazıt, Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz (Mondihome Kayserispor), Dk. 68 Maxim, Dk. 83 M'Bakata, Dk.84 Marcus Sumudica (Gaziantep FK)