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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Gaziantep FK - Kasımpaşa | CANLI YAYIN - Kasımpaşa Haberleri

        Gaziantep FK - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

        Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının canlı yayını HTSPOR'da! Gaziantep FK ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Kasımpaşa'nın Bu maç öncesinde 46 puanı bulunuyor. 32 maçta 31 puanlayan Gaziantep FK ise yükselişe geçerek küme düşme hattından kurtulma niyetinde

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.04.2024 - 18:14 Güncelleme: 21.04.2024 - 18:14
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        Gaziantep'te 11'ler belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşıyor.

        SAAT: 19.00

        HAKEM: Kadir Sağlam

        STAT: Kalyon

        YAYIN: beIN SPORTS

        Gaziantep FK: Nita, Mbakata, Djilobodji, Arda, Ertuğrul, Jevtovic, Monteiro, Maxim, Mustafa, Sorescu, Draguş

        Kasımpaşa: Giannitotis, Yasin, Omeruo, Winck, Yunus Emre, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Ben Ounes, Nuno da Costa.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        Ligde oynadığı son 5 maçta 7 puan toplayabilen Kasımpaşa, haftaya 7'nci sırada girdi.

        Ev sahibi Gaziantep FK ise 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyetle puan cetvelinde 17'nci sırada bulunuyor.

        İstanbul temsilcisinde, sakatlığı devam eden Erdem Çetinkaya forma giyemeyecek.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        Kasımpaşa ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybeden Gaziantep FK'nın (hükmen sonuçlar hariç), en üst ligde üst üste dört mağlubiyet aldığı tek rakibi Fenerbahçe (Nisan 2022-Ocak 2024).

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        Gaziantep FK'ya konuk olduğu üç Süper Lig maçında da ikişer gol yiyen Kasımpaşa (hükmen sonuçlar hariç), ilk iki karşılaşmadan beraberlik çıkarmayı başardı ancak son ziyaretinden 2-0 mağlup döndü (Kasım 2021).

        Süper Lig'de oynadığı son altı maçın beşinden mağlup ayrılan Gaziantep FK (1G), son üç karşılaşmayı üçer gol yiyerek kaybetti. Kırmızı-siyahlılar, daha önceki 16 karşılaşmada aldığı yenilgi sayısını geride bırakma tehlikesiyle karşı karşıya (4G 7B 5M).

        Bu sezon deplasmanda oynadığı 16 Süper Lig maçının yedisini kazanan Kasımpaşa (3B 6M), lig tarihinde en fazla dış saha galibiyeti aldığı sezona ulaşmak için sahaya çıkacak.

        İstanbul takımlarıyla oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Gaziantep FK (1M), daha önceki 23 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor (3G 6B 14M).

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