Ama bu maç en yüksek eforla oynayan ne yapacak diye ayağına baktığımız oyuncu da Kerem. Ona eşlik eden ne hücumda, ne orta sahada Galatasaray'ı oyuna ortak edecek bir mücadele göstermediler. Kerem, Gomis'e de müthiş bir gol attırdı ancak ne yazık ki Morutan'dan dolayı asist ona yazılmayacak. Koş Kerem koş gibi.