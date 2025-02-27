Gaziantep FK: 1 - Fenerbahçe: 4 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'na oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-1 kazandı.

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Sarı-Lacivertlilerin gollerini 16 ile 27. dakikada Talisca, 23. dakika En-Nesyri ve 83. dakikada Kostic kaydetti. Gaziantep FK'nın golü ise 75. dakikada Husic ile geldi.

Fenerbahçe bu sonuçla birlikte Ziraat Türkiye Kupası gruplarında çıktığı 3 maçı da kazandı ve adını namağlup bir şekilde çeyrek finale yazdırdı. Sarı-Lacivertliler çeyrek final kurasına seribaşı olarak katılacak.

Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti. TALISCA ATMAYA DEVAM EDİYOR Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca, Gaziantep FK maçında attığı gollerle skor katkısını yükseltmeye devam etti. Daha önce kupadaki Erzurumspor maçında ve ligdeki Alanyaspor maçında birer gol atan Anderson Talisca, kupanın son grup haftasında da sahneye çıktı.

Gaziantep FK ağlarını 2 kez havalandırmayı başaran Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8. maçta 4. golünü atmış oldu. EN-NESYRI'DEN KARİYER REKORU Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu En-Nesyri, Gaziantep maçında 23. dakikada soldan gelen ortada jeneriklik bir gole imza attı. En-Nesyri, bu golle birlikte bu sezon 25 gole ulaştı ve kariyerinde bir sezonda en çok gol attığı sezona ulaştı.

6 EKSİK VARDI Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in yanı sıra Dominik Livakovic, Levent Mercan ve Sofyan Amrabat, kamp kadrosunda yer almadı. REKLAM MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Fenerbahçe’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan sekip sağ çapraza açılan topa Talisca’nın vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı. 9. dakikada ani gelişen Gaziantep atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Sorescu’nun topu sola çekip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 16. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında savunma arkasına sarkan En-Nesyri’nin pasında penaltı noktasında Talisca’nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1 22. dakikada sol kanattan sıfıra inen İrfan Can Kahveci'nin ortasında ceza sahasında En-Nesyri voleyle topu filelere gönderdi. 0-2 27. dakikada taç atışı sonrası sağ kanatta topu kazanan Fred'in pasıyla buluşan Talisca'nın ceza yayı sağından yerden düzgün şutunda meşin yuvarak ağlara gitti. 0-3

52. dakikada sol kanattan rakip yarı sahaya giren Oğuz Aydın'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 58. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Ertuğrul'un kafa vuruşunda kaleci İrfan topu çeldi. 60. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içi sağ çaprazından topla buluşan Kozlowski'nin yerden vuruşunu kaleci İrfan kurtardı. 63. dakikada Lungoyi'nin ceza sahası yayı üzerinden yerden sol köşeye vuruşu kaleci İrfan'da kaldı. 74. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu önünde Husic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3 83. dakikada Dzeko'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın kale önüne attığı topu Kostic ağlarla buluşturdu. 1-4 88. dakikada Maximin'in pasıyla ceza sahasına giren Tadic'in ortasına arka direkte Oğuz Aydın'ın kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkardı. 90+4. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahasında buluşan Kenan Kodro'nun vuruşunda top üstten auta çıktı.

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş Gaziantep FK: Sokratis Dioudis (Mustafa Burak Bozan dk. 46), Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Semih Güler, Anel Husic, Quentin Duabin, Ogün Özçiçek, Kacper Kozlowski (Muhammed Gümüşkaya dk. 72), Deian Sorescu (Maxim dk. 46), Christopher Lungoyi (Emre Taşdemir dk. 90), Emmanuel Boateng (Kenan Kodro dk. 78) Yedekler: Furkan Soyalp, Halil Dervişoğlu, Salem Mbakata, Bruno Viana, David Okereke Teknik Direktör: Selçuk İnan Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Çağlar Söyüncü dk. 46), Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş (Allan Saint Maximin dk. 78), Fred, Osayi-Samuel (Flip Kostic dk. 67), Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci (Dusan Tadic, dk. 67), Anderson Talisca, En-Nesyri (Edin Dzeko dk. 78) Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Burak Kapacak, Cenk Tosun, Sebastian Szymanski Teknik Direktör: Jose Mourinho Goller: Anel Husic (dk. 74) (Gaziantep FK) Talisca (dk. 16 ve 27), Youssef En-Nesyri (dk. 22), Flip Kostic (dk. 83) (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan (Gaziantep FK), Mert Müldür (Fenerbahçe)