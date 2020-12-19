Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek olan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE

STAT: Kalyon

SAAT: 19:00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Pelkas, Mert Hakan, Ferdi, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

MAÇTAN NOTLAR

Lige oldukça iyi başlayan ve ilk 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 5 müsabakada ise 3 kez yenildi. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK karşısında galip gelerek toparlanmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 23 puan ve averajla 3. sırada girdi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Perotti, Valencia, Tolga Ciğerci, Samatta ve Lemos ile cezalı Altay kafilede yer almadı. Elmacık kemiğinde kırık bulunan Harun Tekin, Altay'ın yokluğunda kadroya alındı.

OZAN VE PELKAS SINIRDA

Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor. Bu isimler, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

GAZİANTEP 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Ligin son 10 haftasında yenilmeyen, sahasında ise 12 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, yarınki karşılaşmasında kendisini en son yenen Fenerbahçe'den puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Yakaladığı serileri kaybetmek istemeyen kırmızı-siyahlı ekipte, Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Kana Bıyık teknik heyetin görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Savunmacı Junior Morais'in ise sakatlığının sürdüğü ve büyük olasılıkla Fenerbahçe karşılaşmasına yetişmeyeceği bildirildi. Geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında kart cezası nedeniyle yedek kulübesinde bulunamayan teknik direktör Marius Sumudica da takımının başında yer alacak.