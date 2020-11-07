CEM DİZDAR

Evet maç 3-1 bitti. Peki, kim ne oynamayı planlamıştı ve ne oynadı? Beşiktaş ne oynamaya çalıştı ve ne oynadı? Sondan bir önceki soru, Antep’in hocası Sumudica kendi sahasında oynarken üçüncü golü attıktan sonra kime ya da kimlere ‘sus’ işareti yaptı? Ve son soru... Antep yendi Beşiktaş yenildi ama sahi sahada bütün bunlar olurken ‘futbol ilmi’ açısından ne gördük ne öğrendik? Biri yendi biri yenildi. Peki biz ne öğrendik? Bence hiç! Ülke vasatında oynanan bir maç izledim. Yine de, pozisyon vermemiş, üç gol atmış ve maçı hakkıyla kazanmış Gaziantep’i tebrik ederim...