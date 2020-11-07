GÜNTEKİN ONAY
Beşiktaş’ta ‘Taşlar yerine oturuyor’ derken dün akşam Gaziantep’te sezon başındaki olumsuz görüntü yeniden ortaya çıktı. Beşiktaşlı futbolcuların acemice hataları sonucu, gol atmak için hemen hemen hiçbir şey yapmayan Gaziantep 2 gol buldu. İlk golde Montero’nun hatası var ancak kaleci Ersin, çok yavaş gelen ve köşeye gitmeyen bir topu Mirallas’ın önü çeldi. Üzerine de hatalı bir çıkışla oyundan atıldı. Ersin henüz 19 yaşında; hata yapa yapa yapmamayı öğrenecek. Ancak iki genç kaleci de gelişmiyor.
Larin gol atıyor atmasına da oyuna hiç katkısı yok. Kanadalı futbolcu adam eksiltmez, pasör değil, kısıtlı bir tekniği var. Aboubakar’da da görünen o ki fiziksel bir ilerleme yok, santrforda yalnızları oynuyor.
Takımın en pahalı oyuncusu Ljajic kenarda oturuyor. Sergen Yalçın’ın kendisini kazanmaya veya oynatmaya pek de niyeti yok. Aranın ardından Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi dünkü görüntü Beşiktaş’a gönül verenleri endişelendirdi. Gaziantep akılcı bir taktik ile kazanmayı başardı. Bir cümle de hakem yaşar Kemal Uğurlu için... Vücut dili, jest ve mimikleri negatif.
ALİ ECE: Kusura bakma hocam!
Beşiktaş geri 4’lüsünde Rosier dışında iyi performans sergileyen herhangi bir oyuncu yok! Yenilen ilk gol en başta Welinton yerine oyuna giren Montero’nun pozisyon alma ve markaj hatası. 2. gol onun veya menajeri ve gizli (!) ortaklarının aldığı yüksek maaşın karşılığını kuruş veremeyerek adamını kaçıran Vida ile ofsaytı bozan Montero’nun ortak hatası. Gerisi maalesef Sergen hocanın tercih hataları!
Montero, Welinton’dan ne kadar iyi veya kötü? Sezon başında Welinton kötüydü ama Malatya maçındaki Welinton dün geceki Montero’dan en azından daha az kötü değil miydi?
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