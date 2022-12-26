BİLAL MEŞE: Bakın, Beşiktaş’ın forvette bir kulesi var; Weghorst. Oyun şablonunuzu ona göre yapacaksınız, kanatlardan ne kadar yüksek top gelirse, bir o kadar Weghorst verimli olabilir. Düşünün koca 90 dakikada bir yüksek top geldi, o da Masuaku’dan, gole çevirdi. Kartal’ın ligde tek puan kaybı lüksü bile yok. Atiba, neredeyse kırkına merdiven dayadı, hala ondan olumlu bir şeyler beklemek hayalcilik olur! Mesela Masuaku niye yedek arkadaş? Kim ne derse dersin, Masuaku önemli bir oyuncudur, bunun tersini de kimse savunamaz, top ayağına geldiği anda üretime katkı sağlayan bir krampondur. Keza Salih Uçan da verimli bir isimdir. Demem o ki , Beşiktaş’ın ideal 11’i son bölümlerdeki takımdır, bunu bilir, bunu söylerim. [MİLLİYET]