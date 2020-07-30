Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir çok kulübe zor günler yaşattığını dile getirdi.
O yüzden Kulüpler Birliği Vakfı toplantısındaki görüşlere destek verdiklerini anlatan Büyükekşi, "Biz ligden düşmenin kalkması konusunu destekledik. Gerçekten koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmesi ve diğer etkenlerle, ekonomik olarak birçok kulüp sıkıntıya girdi. Bazı oyuncular, sözleşmelerini tek taraflı feshedip ayrıldı. O yüzden bir düzenleme gerekiyordu. Pandemi olmasa ligden düşmenin kalkmasına sıcak bakmazdık ama 1 sefere mahsus bu kararı biz de destekliyoruz. Bu açık desteğimizi her zaman dile getirdik. Netice olarak son derece isabetli bir karar verildi." ifadelerini kullandı.
Büyükekşi, yeni sezonda 21 takımlı bir lig oynanacak olmasıyla ilgili, "Daha fazla maç olacak. Bunun da özellikle kulüp gelirleri açısından yararlı olacağını düşünüyoruz. Çünkü daha fazla maç sponsorları sevindirecek, yayıncı kuruluş daha fazla ödeme yapacak ve taraftar gelirleri de artacak. İnşallah o zamana kadar koronavirüs belasından da kurtuluruz ve artık çok özlediğimiz taraftarımızla kavuşuruz." diye konuştu.
Yabancı oyuncu sayısını aşağı çeken kuralın bir yıl ertelenmesini de olumlu bulduklarına işaret eden Büyükekşi, kulüplerin kendilerini yeni döneme hazırlayacağını ve sorunların azaltılacağını vurguladı.
"ÇEKİŞME DAHA DA ARTACAK"
Mehmet Büyükekşi, gelecek sezon lige 4 takımın veda edecek olması hakkında şu görüşlerini aktardı:
"Bu sene 3 takım lige veda edecekti. Bu bile ligde son haftaya kadar değil son dakikaya kadar çekişmeyi beraberinde getirdi. Bu çekişmeli bir lig. O yüzden zorlu geçiyor. Yeni sezonda mücadele edecek takımlardan 4'ünün düşecek olması ise işi biraz daha zorlar. Yani artık daha zorlu bir lig olacak. Çekişme daha da artacak. Her takımın bunu bilerek hazırlanması gerek. Çekişmeli ve zorlu bir sezon bizi bekliyor."
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