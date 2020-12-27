Son haftaların formda takımı Gaziantep FK, Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip 9. dakikada Nouha Dicko'nun golüyle 1-0 öne geçerken Alanyaspor 26. dakiakda eşitliği yakaladı. Gaziantep FK 29. dakikada Muhammet Demir'in golüyle bir kez daha öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi.

Ev sahibi ekipte 60. dakikada Alexandru Maxim farkı 2'ye yükselten isim olurken kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gaziantep FK sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından üst üste dördüncü galibiyetini alan Gaziantep FK puanını 27'ye yükseltti. Son üç haftada iki mağlubiyet bir beraberlik alan Alanyaspor ise 27 puanda kaldı ve liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

8. dakikada orta alandan aldığı topla tek başına rakip ceza alanına giren Dicko, kaleci Marafona'nın bacaklarının arasından topu ağlara göndererek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

21. dakikada Efecan aldığı pasla kaleye yönelmek istedi ancak Kana-Biyik'ın fauliyle yerde kaldı. Alanyaspor kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullandı ancak sonuç alamadı.

25. dakikada sol kanattan topla ceza alanına giren Davidson, çalımlarla rakiplerinden kurtuldu, vuruşunda Vetrih'e çarpan top direkten ağlara gitti. 1-1

27. dakikada rakip ceza alanında topla buluşan Berkan şansını denedi ancak top kaleci Günay'da kaldı.

28. dakikada ceza alanına yapılan ortada Mirallas sağ direk dibinden içeri çevirdi, Muhammet boş kaleye topu göndererek Gaziantep FK'yı bir kez daha öne geçirdi. 2-1

45+1. dakikada savunmadan aldığı topla rakip defansı az adamla yakalayan Muhammet götürdüğü topla sağ çaprazdan ceza alanına girdi, şut yerine pası tercih edince top doğrudan auta gitti.

47. dakikada İkinci yarının heman başında ev sahibi önemli bir pozisyon yakaladı. Ceza alanında topla buluşan Muhammet kaleyi düşündü ancak Marafona gole izin vermedi.

48. dakikada Alanyaspor atağında Tayfur ceza alınana hareketlenen Efecan'ı düşündü ancak savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

67. dakikada Gaziantep FK savunmasının uzun pasında Tayfur'dan seken top Maxim'in önünde kaldı, ceza sahası sol çaprazından vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

72. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde kafa vuruşunda Günay gole izin vermedi Caulker'in ikinci kez kaleye gönderdiği top direkten geri döndü.

59. dakikada ev sahibi yine hızlı geldi. Sağ kanattaki Mirallas en soldaki Maxim'i gördü. Tecrübeli oyuncu ceza alanına girer girmez düzgün bir vuruşla Marafona'yı avlamayı başardı. 3-1

72. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde kafa vuruşunda Günay gole izin vermedi Caulker'in ikinci kez kaleye gönderdiği top direkten geri döndü.

86. dakikada Alanyaspor atağında Efecan yine sağ kanattan geldi, yaptığı orta kaleci Günay'da kaldı.