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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK: 1 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Gaziantep FK: 1 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor, 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 18:02 Güncelleme: 18.02.2024 - 18:25
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        Gaziantep FK skoru koruyamadı!
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Gaziantep FK'nın golünü 83. dakikada Ogün Özçiçek attı. Samsunspor'a beraberliği getiren golü ise 90+2. dakika Lubo Satka attı.

        İki Takımın da sahadan birer puanla ayrılmasının ardından ev sahibi ekip puanını 28'e, Karadeniz temsilcisi ise puanını 30'a yükseltti.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Gaziantep FK evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        15’inci dakikada Zeki Yavru’nun ceza alanına gönderdiği topla buluşan Moundilmadji’nin vuruşu yandan auta gitti.

        18’inci dakikada Tait’in ceza alanına gönderdiği topu önünde bulan Moundilmadji’nin vuruşu ağlarla buluştu. Ancak, daha sonra yapılan VAR incelemesinde pozisyonun ofsayt olduğu belirlenince gol iptal edildi.

        28’inci dakikada Ömürcan’ın ceza alanına ortasıyla buluşan Monteiro’nun vuruşunda top kaleci Okan’da kaldı.

        59’uncu dakikada Samsunspor’un kullandığı korner atışında savunmadan dönen topu takip eden Holse’nin vuruşu kalecide kaldı.

        83’üncü dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında savunmadan dönen topu takip eden Ogün Özçiçek'in ceza alanı sağ çaprazdan sert vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

        90’ıncı dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza alanında topla buluşan Satka’nın vuruşu filelere gitti: 1-1.

        Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca, mücadele 1-1 beraberlik ile sona erdi.

        STAT: Gaziantep Kalyon

        HAKEMLER: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Furkan Ürün

        GAZİANTEP FK: Nita - Ömürcan Artan (Dk. 78 Furkan Soyalp), Dijilobodji, Nkoulou, Arda Kızıldağ, M’Bakata, Jevtovic (Dk. 79 Sorescu), Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 61 Badji), Monteiro (Dk. 61 Gradel), Dragus (Dk. 89 Markovic)

        SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Taylan Antalyalı (Dk. 68 Soner Aydoğdu), Osman Çelik (Dk. 86 Berhan Deniz), Tait, Holse, Muja (Dk. 68 Raman), Moundilmadji (Dk. 68 Ercan Kara)

        GOLLER: Dk. 83 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 90+2 Satka (Samsunspor)

        SARI KARTLAR: Ogün Özçiçek, Badji, Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Moundilmadji, Tait (Samsunspor)

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