Gaziantep FK: 1 - Konyaspor: 1 |MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti
Gaziantep FK'nın golünü 31. dakikada Konyaspor'un stoperi Metehan Mert kendi kalesine attı, Konyaspor'un golünü ise 42. dakikada Marlos Moreno kaydetti.
İki takımın da sahadan birer puanla ayrılmasının ardından Gaziantep FK'nın puanı 23, Konyaspor'un ise 21 oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
60. dakikada Markovic'in yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Djilibodji'nin vuruşu yandan az farkla auta çıktı.
82. dakikada sağ kanattan Prip'in ortasında Cicaldau'nun kafa vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.
84. dakikada Gaziantep FK'nın sağdan kullandığı kornerde ön direkte topa iyi yükselen Djilibodji'nin kafa vuruşunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kontrol etti.
86. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta Metehan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
90+5. dakikada Cicaldau'nun sıfırdan penaltı noktasına çevirdiği topu Soner Dikmen düzeltip vurdu, meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çiçek
Gaziantep FK: Florin Nita, Junior Morais (Salem M'Bakata dk. 77), Papy Djilobodji, N’koulou, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp (İlker Karakaş dk. 61, Marko Jevtovic, Ogün Özçiçek, Lazar Markovic, Mirza Cihan (Deian Sorescu dk. 61)
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Batuhan Şen, Ertuğrul Ersoy, Bahadır Gölgeli, Mehmet Kuzucu
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Konyaspor: Deniz Ertaş, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Ahmet Oğuz (Kahraman Demirtaş dk. 62), Soner Dikmen, Steven N’Zonzi, Robert Muric (Daniel Prip dk. 62) Alexandru Cicaldau, Marlos Moreno (Oğulcan Ülgün dk. 70), Sokol Cikalleshi (Yunus Mallı dk. 62)
Yedekler: Jakup Slowik, Yasir Subaşı, Niko Rak, Emmanuel Boateng, Muhammed Semih, Emrehan Gedikli
Goller: Ogün Özçicek (dk. 31) (Gaziantep FK), Moreno (dk. 41) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Ogün Özçicek, Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK),Deniz Ertaş, Oğulcan Ülgün (Konyaspor)