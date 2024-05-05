Gaziantep FK: 1 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında alt tarafı yakından ilgilendiren Gaziantep FK ile Hatayspor arasındaki karşılaşma 1-1 berabere bitti. Gaziantep FK'nın golünü Papy Djilobodji atarkan, Hatayspor'un golünü Guy-Marcelin Kilama kaydetti. Gaziantep FK puanını 35'e, Hatayspor ise 34'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibi ekibin golünü 12. dakikada Papy Djilobodji attı. Hatayspor'un golünü ise 15. dakikada Guy-Marcelin Kilama kaydetti.
Gaziantep FK'nın en golcü ismi Denis Draguş, 86. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 35'e, Hatayspor ise 34'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Siyahlılar, Adana Demirspor'a konuk olacak. Hatayspor ise evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
11’inci dakikada sağ köşeden Sorescu’nun kullandığı köşe vuruşunda Dragus’un kontrol ederek vurduğu şut direkten döndü. Pozisyonun devamında Djilobodji’nin vuruşu ağlara gitti: 1-0
15’inci dakikada sol köşeden Ghoulam’un ceza sahası içerisinde attığı taça müsait pozisyondaki Kılama’nın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1
33’üncü dakikada orta alandan başlayan Hatayspor atağında sol çaprazda topla buluşan Fernandes’in rakibin geçerek kaleye vurduğu şutu Nita kornere çeldi.
71’inci dakikada orta alandan başlayan konuk takımın atağında topla buluşan Fernandes’in ceza sahası dışından şutu az farkla auta çıktı.
73’üncü dakikada sağ köşeden Sorescu’nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ertuprul Ersoy’un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
80’inci dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ömer Faruk Beyaz’ın pasında topla buluşan Strandberg’in müsait pozisyondaki vuruşu kaleci Nita’ya çarparak kornere çıktı.
82’nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Graadel ceza sahasına sokulduğu sırada Massanga’nın müdahalesi ile yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.
84’üncü dakikada topun başına geçen Dragus’un penaltı vuruşu auta çıktı.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-1’lik eşitlik ile sonuçlandı.
STAT: Kalyon
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
GAZİANTEP FK: Nita – Djilobodji, Arda Kızıldağ (Dk. 64 Ömürcan Artan), Ertuğrul Ersoy, Nkoulou, Sorescu, Ogün Özçiçek (Dk. 64 Bikel), M’Bakata, Mustafa Eskihellaç (Dk. 86 Furkan Soyalp), Monterio (Dk. 80 Gradel), Dragus
HATAYSPOR: Erce Kardeşler – Marcelin Kılama, Burak Yılmaz, Faouzi Ghoulam (Dk. 90 Cemali Sertel), Doğukan Sinik (Dk. 70 Ömer Faruk Beyaz), Kamil Çörekçi, Massanga, Fernandes (Dk. 90 Halil İbrahim Dervişoğlu),Bashiru (Dk. 97 Görkem), Boudjemaa (Dk. 45 Abdulkadir Parmak), Strandberg
GOLLER: Dk.11 Djilobodji (Gaziantep FK) - Dk. 15 Kılama (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Djilobodji, Arda Kızıldağ, Selçuk İnan (Gaziantep FK T.D.), Burak Yılmaz,Ghooulam, Kamil Ahmet Çörekçi,Doğukan Sinik, Ömer Faruk Beyaz (Hatayspor)