Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde gol 81. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Ayrıca Edin Dzeko 50. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı.
Sarı-lacivertlilerde gol 81. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Ayrıca Fenerbahçe 50. dakikada Edin Dzeko ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 53'e yükseltirken Gaziantep FK 21 puanda kaldı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.
BONUCCI İLK MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Gaziantep FK karşısında maç kadrosunda yer aldı.
Lisansı çıkarılan 36 yaşındaki stoper, Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası ilk kez Fenerbahçe forması giydi.
ŞEHİTLER UNUTULMADI
Gaziantep FK'li futbolcular, maçtan önce ısınmaya üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtle çıktı.
Taraftarlar ise maçtan önce "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Maxim'in sol kanattan savunma arkasına pasında topla buluşan M'Bakata'nın vuruşunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
13. dakikada sağdan korner kullanan Szymanski, topu ceza sahası dışında bulunan Fred'e gönderdi. Fred'in ceza sahası sağ çaprazından plase vuruşunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere çeldi.
23. dakikada Fred, topu ceza sahasında bulunan Tadic'e gönderdi. Tadic'in bekletmeden gönderdiği topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara yollasa da ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
32. dakikada Szymanski'nin sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Cengiz Ünder'in sert vuruşunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.