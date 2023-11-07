Gaziantep - Çaykur Rizespor maçında akılalmaz penaltı
Teknik direktör Sumudica ile çıkışa geçen Gaziantep FK, zorlu Çaykur Rizespor engelini de iki golle aştı. Karşılaşmaya kırmızı-siyahlı ekibin kazandığı ilginç penaltı damga vurdu. Kaleci Gökhan Akkan autta topu takım arkadaşı Emirhan'a atarken Emirhan Gradel'in baskısı sonrasında penaltıyı yeniden kullanacağını anlatan bir işaret ile topu eline aldı, hakem beyaz noktayı gösterdi
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Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederken maça, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçiren penaltı golünün meydana geldiği pozisyon damga vurdu.
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Maçın 17. dakikasında aut atışını kullanmak için hazırlanan Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, topu yere koyduktan sonra ayağıyla takım arkadaşı Emirhan Topçu'ya verdi. Bu sırada Gradel de Emirhan'a baskı yaptı.
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Gradel'in baskıya geldiğini gören Emirhan, topu eliyle tutarak aut atışını tekrar kullanacağını anlatan bir hareket yaptı. Hakem Ali Şansalan da penaltı noktasını gösterdi. VAR da 'penaltı' derken Maxim atışı gole çevirdi. Mücadele 2-0 sona erdi.
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1- Aut atışında Gökhan topu Emirhan'a verdi. Rizesporlu savunma oyuncusu atışı tekrar kullanacağını belirten bir el hareketi yaptı.
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2- Gradel'in baskıya geldiğini gören Emirhan, topu eline alınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
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3- Gökhan atışı kullanması için topu arkadaşına verdiğini söylese de karar değişmedi.
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