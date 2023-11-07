Gaziantep FK

Gradel'in baskıya geldiğini gören Emirhan, topu eliyle tutarak aut atışını tekrar kullanacağını anlatan bir hareket yaptı. Hakem Ali Şansalan da penaltı noktasını gösterdi. VAR da 'penaltı' derken Maxim atışı gole çevirdi. Mücadele 2-0 sona erdi.