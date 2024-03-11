Gaziantep- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'de 29'uncu hafta kapanış maçında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Beşiktaş bu sezon deplasmanda çıktığı 14 maçta 6 kez sahadan galip ayrıldı. Küme düşme hattından kurtulmak isteyen Gaziantep FK ise ligde evinde oynadığı 14 maçın sadece 3'ünü kazandı. Futbolseverlerin merakla beklediği maç öncesinde karşılaşmaya dair detaylar belli oldu. Peki, Gaziantep FK- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig'de 29'uncu hafta heyecanı Gaziantep FK- Beşiktaş maçıyla son buluyor. Lig'de 18'inci sırada bulunan Gaziantep FK evinde Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişata son vermek istiyor. Geçen hafta oynadığı Galatasaray derbisinden mağlup ayrılan Beşiktaş ise Gaziantep'i yenerek taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Peki, Gaziantep FK- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...
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GAZİANTEP FK- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK- Beşiktaş maçı 11 Mart Pazartesi (bugün) 20:00'de oynanacak.
Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan maç beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu.
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GAZİANTEP FK- BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Dijilobodji, Mbakata, Maxim, Ogün, Jamiro, Gradel, Draguş
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Al- Musrati, Fernandes, Rashica, Muçi, Cenk, Semih
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GAZİANTEP CEPHESİNDE SON DURUM
Ev sahibi Gaziantep FK bu sezon kötü bir performans sergiliyor ve küme düşme hattında bulunuyor. Ligde oynadığı 28 karşılaşmada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Gaziantep temsilcisi haftaya topladığı 28 puanla 18. sırada girdi.
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BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM
Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş haftaya topladığı 46 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Beşiktaş, ligde bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar son 5 karşılaşmasında ise 3 kez kazandı. Rakip fileleri 39 kez sarsan Fernando Santos’un öğrencileri kalesinde ise 32 gol gördü.