BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş haftaya topladığı 46 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Beşiktaş, ligde bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar son 5 karşılaşmasında ise 3 kez kazandı. Rakip fileleri 39 kez sarsan Fernando Santos’un öğrencileri kalesinde ise 32 gol gördü.