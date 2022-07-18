Gazi Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Gazi Üniversitesi taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

Gazi Üniversitesi taban ve tavan puanları araştırması hız kazandı. 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen YKS üniversite sınavı sonuçları 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Aldığı puana göre tercih yapacak milyonlarca aday Gazi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. İşte Gazi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamasına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 20 Temmuz'da açıklanması beklenilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin başlayacağı tarih de belli oldu. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapabilecekler.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.

2021

2020

2019

2018 Başarı Sırası Taban Puanı Yaşlı Bakımı TYT 75+2

70+2 77

72 247,48789

266,26098 823.650

753.000 Kimya Teknolojisi TYT 70+2

60+2 72

62 253,95817

265,57725 747.455

759.000 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40+1

— 41

— 255,29717

— 732.067

— Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 40+1

— 41

— 265,60444

— 622.620

— Elektronik Teknolojisi TYT 70+2

60+2 72

62 266,01826

289,08061 618.589

553.000 Makine TYT 70+2

60+2 72

62 269,19171

290,57315 588.125

542.000 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2

70+2 72

72 269,62866

286,56403 584.142

573.000 Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2

70+2 72

72 273,44013

296,62449 549.749

498.000 Mekatronik TYT 70+2

60+2 72

62 276,10212

299,34334 526.733

480.000 Tıp SAY 290+8

290+8

290+8

290+8 298

298

298

298 5.101

4.550

4.527

4.450 472,55575

523,54399

509,36263

506,33590 Tıp (İngilizce) SAY 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 5.681

4.980

5.176

5.090 470,08166

522,22021

506,73558

503,42078 Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1+0

1+0

1+0

1+0 —

1

1

1 Dolmadı

16.200

12.076

21.700 Dolmadı

499,12935

485,40777

455,45661 Diş Hekimliği SAY 140+4

130+4

120+3

120+3 144

134

123

123 23.468

22.500

20.069

19.200 427,76280

489,77175

467,94750

461,15975 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50+2

50+2

40+1

40+1 52

52

41

41 26.758

25.300

26.389

24.500 422,53543

485,91052

456,58999

449,28170 Eczacılık SAY 120+3

110+3

110+3

110+3 123

113

113

113 38.859

36.900

35.075

32.800 405,74715

470,93756

442,08033

433,00249 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 38.912

38.400

38.882

37.500 405,68288

469,13557

436,10650

424,28490 Bilgisayar Mühendisliği SAY 90+3

90+3

90+3

80+2 93

93

93

82 34.395

40.900

43.449

44.500 411,43369

465,93379

429,30889

412,08635 Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 50+2

50+2

40+1

40+1 52

52

41

41 47.491

41.100

37.773

34.600 395,29426

465,79039

437,81912

429,56184 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 46.575

44.800

43.044

38.200 396,39250

461,24469

429,90555

423,01972 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2

70+2 72

72 285,22552

307,49475 455.030

428.000 Matematik Öğretmenliği SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 51.635

50.200

51.595

53.800 390,27901

454,93087

417,49392

397,45641 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 70+2

70+2

70+2

90+3 72

72

72

93 54.459

50.500

53.870

61.100 387,04735

454,58573

414,33728

386,95609 Endüstri Mühendisliği SAY 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 54.269

54.300

56.520

54.000 387,25927

450,18511

410,80834

397,23159 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 75+2

70+2 77

72 286,76572

313,48456 444.004

393.000 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2

60+2 72

62 287,76350

304,84907 436.925

444.000 Makine Mühendisliği SAY 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 64.081

60.300

54.185

50.000 376,71418

443,36661

413,90942

403,46993 Mimarlık SAY 115+3

110+3

100+3

100+3 118

113

103

103 73.811

65.500

51.600

36.400 366,84357

437,47172

417,48648

426,23605 İngilizce Öğretmenliği DİL 120+3

130+4

130+4

130+4 123

134

134

134 9.449

7.860

8.553

7.990 413,63442

435,10467

428,07193

420,94190 Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 103.262

83.900

71.128

56.900 340,49103

416,54982

392,00109

393,00653 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 100+3

100+3

100+3

120+3 103

103

103

123 5.914

7.630

7.616

7.910 387,09334

411,73805

415,72213

403,27624 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 111.529

89.600

83.500

43.300 333,76356

410,55413

377,53476

414,23668 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 135.762

89.000

72.282

53.800 316,52891

411,09497

390,61290

397,49706 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 12.817

12.300

9.432

11.500 368,43406

400,07875

410,73866

394,53860 Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 81.836

89.800

101.677

102.000 359,06478

410,30589

358,87803

339,92186 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80+2

80+2

80+2

90+3 82

82

82

93 10.014

9.720

11.233

14.300 374,74538

405,86946

406,73404

389,52797 Hemşirelik (Fakülte) SAY 220+6

220+6

220+6

220+6 226

226

226

226 101.780

101.000

106.052

113.000 341,71795

398,51752

354,85085

330,76825 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 64.561

41.500

50.902

52.200 338,90863

396,11947

377,55483

363,78433 İnşaat Mühendisliği SAY 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 146.080

116.000

104.840

57.900 310,06780

383,69587

355,96804

391,44836 Tarih Öğretmenliği SÖZ 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 23.717

19.500

24.935

27.600 351,91487

387,59658

386,91768

372,44239 Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 25.961

24.100

28.149

24.900 349,33479

381,60305

383,63275

375,25048 Sınıf Öğretmenliği EA 80+2

80+2

80+2

90+3 82

82

82

93 63.986

63.300

74.165

83.300 339,26740

382,74046

362,16898

342,74046 Otomotiv Mühendisliği SAY 64+2

64+2

64+2

64+2 66

66

66

66 131.416

123.000

124.148

105.000 319,47238

377,69505

339,47853

336,92498 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2

70+2 72

72 297,67790

321,47853 373.003

352.000 Kimya Mühendisliği SAY 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 111.247

127.000

162.955

170.000 334,00490

373,77335

313,57652

292,97879 Arapça Öğretmenliği DİL 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 27.550

23.700

32.754

30.100 349,58909

371,34089

336,53151

323,78950 Uçak Teknolojisi TYT 180+5

180+5 185

185 298,13311

323,55972 370.300

342.000 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 70+2

70+2

70+2

80+2 72

72

72

82 40.235

36.300

45.135

59.400 336,15979

369,07507

369,98879

349,52696 Almanca Öğretmenliği DİL 50+2

50+2

60+2

60+2 52

52

62

62 27.013

26.300

28.598

27.500 351,28511

362,29747

350,07286

333,44888 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 20+1

16+1

14+1

14+1 21

17

15

15 139.912

151.000

142.383

149.000 313,81625

355,53419

326,28759

304,73523 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 146.658

154.000

203.403

215.000 309,69357

352,98062

293,45008

273,37327 Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 48+2

48+2

58+2

58+2 50

50

60

60 178.201

158.000

153.903

135.000 292,41853

350,04832

318,93259

314,12807 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 70+2

69+2

69+2

69+2 72

71

71

71 170.918

163.000

174.308

167.000 296,09434

346,79447

307,38631

294,54220 Fransızca Öğretmenliği DİL 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 31.110

31.400

31.111

33.100 338,56121

345,54540

341,72468

313,04093 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 18+1

18+1

17+1

17+1 19

19

18

18 156.938

178.000

155.591

153.000 303,72606

337,29571

317,86566

302,56889 Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 70+2

70+2

70+2

60+2 72

72

72

62 234.248

190.000

175.741

164.000 276,89130

328,52321

317,32429

307,30532 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY 56+2

56+2

56+2

56+2 58

58

58

58 185.530

194.000

200.730

177.000 288,79767

327,95557

294,60531

289,46987 Matematik SAY 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 202.457

205.000

217.631

193.000 281,14523

322,29313

287,54186

282,07495 Endüstriyel Tasarım (Fakülte) SAY 90+3

90+3

90+3

80+2 93

93

93

82 213.132

207.000

201.240

161.000 276,66764

321,25455

294,39010

298,13028 Kimya Öğretmenliği SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 207.632

211.000

251.442

261.000 278,95314

319,30031

275,16220

258,14284 Biyoloji Öğretmenliği SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 226.835

223.000

242.485

240.000 271,19619

313,25528

278,27813

264,34878 Fizik Öğretmenliği SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 215.081

227.000

269.473

289.000 275,88618

311,40018

269,36745

250,64709 Felsefe Grubu Öğretmenliği EA 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 261.649

252.000

277.902

285.000 270,90419

309,94020

289,91337

276,34637 Spor Yöneticiliği (Fakülte) EA 50+2

50+2

50+2

50+2 52

52

52

52 357.710

302.000

305.418

288.000 253,58196

297,59758

284,11448

275,67800 İmalat Mühendisliği SAY 70+2

70+2

70+2

69+2 72

72

72

71 288.730

270.000

264.473

244.000 250,95261

293,62386

270,91087

263,11610 Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 2+0

2+0

2+0

2+0 —

—

2

1 Dolmadı

—

206.364

Dolmadı Dolmadı

—

292,18458

Dolmadı Şehir ve Bölge Planlama SAY 90+3

90+3

90+3

80+2 93

93

93

82 325.860

292.000

244.184

177.000 241,13705

285,95351

277,68030

289,78420 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 16+1

16+1

16+1

16+1 17

17

17

17 293.926

298.000

298.400

292.000 249,51430

283,54881

261,03986

249,93541 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 16+1

16+1

16+1

16+1 17

17

17

17 285.389

299.000

294.626

259.000 251,88847

283,38447

262,04338

258,62935 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12+1

12+1

15+1

15+1 13

13

16

16 299.674

299.000

292.581

278.000 247,93319

283,37716

262,60909

253,25493 Kimya SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 295.143

302.000

325.456

355.000 249,17988

282,38894

254,12750

236,39327 İlk ve Acil Yardım TYT 75+2

70+2 77

72 316,47853

343,34444 277.437

260.000 Biyoloji SAY 60+2

60+2

60+2

65+2 62

62

62

67 295.566

317.000

331.076

332.000 249,06741

277,46606

252,81144

240,91418 Odyoloji (Fakülte) SAY 40+1

—

—

— 41

—

—

— 212.796

—

—

— 276,80754

—-

—

— İstatistik SAY 80+2

80+2

80+2

90+3 82

82

82

93 300.217

332.000

351.522

382.000 247,79203

272,91395

248,15813

231,21876 Matematik (Uzaktan Öğretim) SAY 50+2

50+2

—

— 52

52

—

— 257.919

354.000

—

— 260,26751

266,77098

—

— Rekreasyon (Fakülte) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 503.487

472.000

456.337

439.000 233,76810

265,61833

259,24118

251,17752 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY 30+1

25+1

20+1

15+1 31

26

21

16 377.515

359.000

316.137

314.000 226,73163

265,61287

256,44658

244,66155 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14+1

14+1

14+1

14+1 15

10

10

11 287.730

—

Dolmadı

Dolmadı 251,24251

—

Dolmadı

Dolmadı Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 17+1

17+1

17+1

17+1 18

14

13

10 287.925

—

Dolmadı

Dolmadı 251,19022

—

Dolmadı

Dolmadı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20+1

20+1

30+1

40+1 21

18

7

15 288.899

—

Dolmadı

Dolmadı 250,90852

—

Dolmadı

Dolmadı Fotonik SAY 40+1

—

—

— 41

—

—

— 362.674

—

—

— 232,18814

—-

—

— Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) SAY 1+0

1+0

1+0

1+0 —

1

—

- Dolmadı

640.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

217,13971

Dolmadı

Dolmadı Endüstriyel Kalıpçılık TYT 45+2

45+2 47

47 219,07124

226,52400 1.175.748

1.213.000 Kaynak Teknolojisi TYT 45+2

45+2 47

47 223,31223

227,81619 1.118.796

1.196.000 Polimer Teknolojisi TYT 55+2

55+2 57

57 223,67798

234,53316 1.113.858

1.111.000 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1+0

—

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 2+0

—

—

— 1

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Kaynak Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 1+0

2+0 -

1 Dolmadı

— —

—