Anıtkabir'de tören

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Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84'üncü yıldönümünde Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Aziz Atatürk, ebediyete irtihalinizin 84'üncü yıl dönümünde zatıalinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun" yazdı.

Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.