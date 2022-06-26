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Gazi Koşusu saat kaçta? 2022 yılı yani 96. Gazi Koşusu CANLI YAYIN kanalı belli oldu!

Gazi Koşusu saat kaçta? 96. Gazi Koşusu CANLI YAYIN kanalı belli oldu!

Gazi Koşusu saat kaçata? Pandemi nedeniyle son 2 yıldır seyircisiz düzenlenen Gazi Koşusu'nda bu yıl hasret bitiyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu bugün Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. İşte kanal ve saat bilgisi...

26.06.2022 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Gazi Koşusu saat kaçta? 2022 yılı yani 96. Gazi Koşusu hangi kanaldan canlı olarak ekrana gelecek? İki yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircizisiz düzenlenen Gazi Koşusu bu yıl heyecanla bekleniyor. Peki, 96. Gazi Koşusu saat kaçta hangi kandal? işte merak edilen tüm detaylar...

  • GAZİ KOŞUSU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısı bugün Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te başlayacak.

  • GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA?

    Gazi Koşusu saat Kanal D, CNN Türk, D-Smart ve TAY TV’den canlı yayınlanacak.

  • İKİ YILIN ARDINDAN SEYİRCİLİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 2'si seyircisiz gerçekleştirilen Gazi Koşusu, bu sene kapılarını yarışseverlere açacak.

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    Her yıl Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen "Derbi", Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında 2020 ve 2021'de seyircisiz düzenlenmişti.

     

    Yarışseverlerin 96. Gazi Koşusu'na büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

  • GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ

    Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

    At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

     

    Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

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