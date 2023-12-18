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        Gazeteci Bilal Çetin hayatını kaybetti

        Gazeteci Bilal Çetin'in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Çetin, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Radikal, Sabah, Vatan gazetelerinde muhabirlik, köşe yazarlığı ve Ankara temsilciliği görevlerinde bulunmuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 17:29 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:29
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        Gazeteci Bilal Çetin hayatını kaybetti
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        Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Radikal, Sabah, Vatan gazetelerinde muhabirlik, köşe yazarlığı ve Ankara temsilciliği görevlerinde bulunan gazeteci Bilal Çetin, hayatını kaybetti.

        Vatan Gazetesi Ankara temsilciliği de yapan Bilal Çetin, tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yaşama gözlerini yumdu.

        BİLAL ÇETİN KİMDİR?

        1958 yılında İzmir’in Bergama ilçesinde doğan Çetin, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksel Okulu’nu bitirdi.

        Mesleğe 1979 yılında Türk Haber Ajansı’nda başlayan Çetin, Rapor, Yeni Asır, Dünya ve Cumhuriyet gazetelerinde ekonomi muhabirliği yaptı. Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Radikal ve Sabah gazetelerinde Ankara temsilcisi ve köşe yazarı olarak çalışan Çetin, Vatan gazetesinin kuruluşundan itibaren 12 yıl Ankara temsilcisi olarak çalıştı.

        “Hayali İhracatın Boyutları – Soygun” isimli bir kitabı bulunan Çetin, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından verilen “Başarı ödülü” ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2003 yılı Sedat Simavi ödülünün sahibiydi. Gazeteci Semra Çetin ile evli olan Bilal Çetin’in bir de kızı vardı.

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        #son dakika
        #Bilal Çetin
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