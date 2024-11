Gazapizm'den senfonik konser

CMXXIV // 25 KASIM // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Dünyanın dört bir yanında binlerce kez sahne alan Cem Yılmaz, "CMXXIV" adını taşıyan stand-up gösterisiyle Zorlu PSM’de kahkaha dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

BALİNA // 25 KASIM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

İbrahim Çiçek’in yönetmenliğinde, Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in rol adlığı ‘Balina’ sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izleyicisini bekliyor.

ÖZGE ÖZEL STAND UP // 28 KASIM // touché by N KOLAY // 21.00

Kaan Sekban, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesinde sizlerle buluşuyor.

THE AWAY DAYS // 30 KASIM // %100 STUDIO // 21.00

Can Özen ve Orkun Atik tarafından İstanbul’da kurulan The Away Days, 30 Kasım’da %100 Studio’da sahne alıyor. Kuruluşundan bu yana The Away Days, indie rock’tan shoegaze’e, Türk esintilerinden dream pop’a uzanan bir tarz geliştirdi.