22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sindirim sisteminde yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle gaz sancısı zaman zaman birçoğumuzun problemi haline gelebiliyor, malumunuz. Yediklerimizden tutun da gün içinde yaptıklarımıza kadar birçok dış etken de bunu tetikleyebiliyor üstelik. Bu kadar yaygın olan ama ne yazık ki çok önemsenmeyen bu problemin çözümlerini öğrenmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Bu makalemizde gaz sancısı ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için derledik.
GAZ SANCISI NASIL OLUR?
Gaz sıkışması ya da diğer adı ile gaz sancının nasıl ortaya çıktığı, gaz sancısı belirtileri doğrultusunda değişiklikler gösterebilir. Bazı besinlerin sindirimi sırasında ya da sonrasında mide veya bağırsaklarda gaz oluşur. Bu durum son derece normaldir. Özellikle süt, peynir gibi hayvanlardan alınan besinlerde ya da fasulye, barbunya gibi bakliyatlarda sindirim sürecinde sıklıkla gaz oluşur. Bağırsakta oluşan gaz sancısı genellikle ishale yol açarken, midede oluşan gaz sancısı mide bulantısı gibi belirtilere sebep olabilir.
Gaz sancısı yalnızca tüketilen gıdalar nedeniyle ortaya çıkmaz. İltihabi hastalıklar, sindirim sisteminin çalışma hızının hormonal değişikliklere bağlı olarak değişmesi gibi nedenlerle de gaz sancısı oluşabilir.
Gaz sancısının birçok sebebi olabilir ama temelde gaz sancısının oluşmasına neden olan en yaygın durumları şu şekilde sıralayabiliriz.
Dolayısıyla gaz sancısı tedavisi yapılırken öncelikle gaz sancının sebeplerinin araştırılması ve bu doğrultuda gaz sancısı ilacı ya da alternatif tedavilerin uygulanması gereklidir.
Gaz sancısı asla hafife alınmaması gereken bir sorun. Zaman zaman öyle şiddetli geliyor, vücudun öyle farklı yerlerinde kendini gösteriyor ki insan kalp krizi geçirdiğini bile düşünebiliyor.
GAZ SANCISI NASIL GEÇER?
Konuşurken ve yemek yerken vücudumuza hava alırız. Bu hava, vücut içinde birikir ve sıkışma ile gaz oluşur, bazen geğirerek bazen de alt kısımdan gaz çıkararak bu gazı dışarı atarız. Fakat bir miktar gaz içerde kalarak bağırsaklarda ve midede dolaşabilir ve bu durum rahatsızlık oluşturabilir. İçeride kalan gaz, bir süre sonra vücuttan atılmaz ise çok şiddetli kramp ve ağrılara, hatta göğüs sıkışması ile kalp krizi benzeri semptomlara sebep olarak rahatsız edici şekilde problem yaratır.
GAZ SANCISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Genellikle kalp krizi Semptomları ile karıştırılan gaz sancılarını, mutlaka önemsemek gereklidir. Sırtınızda ve göğsünüzde ağrı varsa, terliyorsanız ve yüz üstü yattığınız halde gaz çıkaramıyorsanız mutlaka bir hastaneye gitmekte fayda vardır. Bu iki hastalık, birbiri ile karıştırıldığından pek çok insan farkında bile olmadan hayatını kaybetmektedir.
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