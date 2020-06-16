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Türkiye ekonomisinde yaşanan olumlu hava, gayrimenkul sektörüne de yansıdı. 200’den fazla alana direkt olarak dokunan ve yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan gayrimenkulde, 2021 yılının ivme dönemi olacağı ifade ediliyor.

Maritza İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Sarıgül, hem Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektörü, hem de kendi projelerine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin ekonomik anlamda pozitif noktaya geldiğini söyleyen Sarıgül, "Faizlerin düşmesi ile birlikte insanların alım gücünde yaşanan yükselme, sektörümüze olumlu katkı sağlıyor. Karamsarlığı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Türkiye her noktada iyiye gidiyor. Bunu gayrimenkul satışlarından yaşanan gelişmelerden anlamak mümkün” dedi.

REKOR 2021’DE KIRILACAK

2017 yılında gayrimenkul sektöründe 1 milyon 300 binin üzerinde bir satış rakamı yakalandığını ifade eden Sarıgül, "Bilindiği üzere, 2018 yılında ekonomik olarak zor bir süreç yaşadık. Satışlarda bununda doğru orantılı olarak ciddi anlamda düşüş gösterdi. 2019 yılında ise bir toparlanma sürecine girildi. Yılın yine 1 milyonlu rakamalar üzerinde kapanacağını tahmin ediyoruz Ancak asıl ivme 2020 ve sonrasında yakalanacak. 2017 yılında yaşanan rekorun, 2021 yılında kırılacağını öngörüyoruz" açıklamasında bulundu

YAŞAYAN BİR PROJE OLACAK

Maritza Vadi Evleri Projesinde hafriyat işlerinin devam ettiğini de belirten Emir Sarıgül, "Projemizde bu yılın temmuz ayı gibi satışa başlayacağız. Metrekare fiyatları ortalama 12 bin TL ile 15 bin TL arasında olacak. İstanbul’un incisi olan Beykoz’da 1’inci sınıf bir projeye imza atıyoruz. Projemiz, devlet hastanesine 1.5 dakika, özel hastaneye 2.5 dakika mesafede yer alıyor. Sahile 2 dakika, en yakın kolej ve okula 4 dakika mesafede bulunuyor. Projemizde 5.5 kilometre yürüyüş alanı yer alıyor. Ayrıca ev sahipleri için organik tarım yapabilecekleri ‘hobi bahçeleri’ yaptık. İnsanlar burada, aileleri ile bu keyfi yaşayabilecekler” açıklamasını yaptı.