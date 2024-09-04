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        Haberler Magazin Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek evlendi - Magazin haberleri

        Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek evlendi

        Şarkıcı Gaye Su Akyol, müzisyen Ali Güçlü Şimşek ile evlendi. Çiftin düğününe katılan Edis, o anları; "Şimdi, sonra, bütün paralel evrenlerde sonsuza kadar mutlu olun" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 11:27 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:27
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          Uzun süredir aşk yaşayan Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek, birlikteliklerini resmiyete taşıdı.

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          Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek, dün akşam nikâh masasına oturdu.

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          "GELİN OLMUŞ GİDİYORUM"

          Gelinliğinin altına topuklu uzun bir bot giyen 39 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya üzerinden takipçilerine; "Bu arada fark ettiyseniz gelin olmuş gidiyorum ve akşam ki partimi bekliyorum" sözleriyle seslendi.

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          "SONSUZA KADAR MUTLU OLUN""

          Çiftin düğününe katılan şarkıcı Edis de o anları sosyal medyadan yayımlayıp arkadaşlarına; "Şimdi, sonra, büTün paralel evrenlerde sonsuza kadar mutlu olun" dileklerinde bulundu.

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          Müzisyen çift, nikâhtan sonra arkadaşlarının katıldığı partide ise sahneye çıkıp birlikte şarkı söyledi.

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