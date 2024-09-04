Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek evlendi
Şarkıcı Gaye Su Akyol, müzisyen Ali Güçlü Şimşek ile evlendi. Çiftin düğününe katılan Edis, o anları; "Şimdi, sonra, bütün paralel evrenlerde sonsuza kadar mutlu olun" notuyla yayımladı
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Uzun süredir aşk yaşayan Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek, birlikteliklerini resmiyete taşıdı.
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Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek, dün akşam nikâh masasına oturdu.
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"GELİN OLMUŞ GİDİYORUM"
Gelinliğinin altına topuklu uzun bir bot giyen 39 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya üzerinden takipçilerine; "Bu arada fark ettiyseniz gelin olmuş gidiyorum ve akşam ki partimi bekliyorum" sözleriyle seslendi.
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"SONSUZA KADAR MUTLU OLUN""
Çiftin düğününe katılan şarkıcı Edis de o anları sosyal medyadan yayımlayıp arkadaşlarına; "Şimdi, sonra, büTün paralel evrenlerde sonsuza kadar mutlu olun" dileklerinde bulundu.
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Müzisyen çift, nikâhtan sonra arkadaşlarının katıldığı partide ise sahneye çıkıp birlikte şarkı söyledi.