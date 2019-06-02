02 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te kadınlar, Ramazan Bayramı'nın ilk kahvaltısında hemen her sofrayı süsleyen yuvalama yemeği için hazırlık yapıyor.
AA'nın haberine göre dünyaca ünlü Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi ve en özel yemeklerinden yuvalama, yapım aşamasındaki tüm zorluklara değen bir tat olarak dikkati çekiyor.
Ramazan Bayramı'nın ilk kahvaltısında, şehriyeli pilavla sofralardaki baş köşeyi alacak olan yuvalama, pirinç unu, et, yumurta, soğan, tuz ve karabiberin harmanlanıp hamur haline getirilmesinden sonra nohut tanesi büyüklüğünde yuvarlanmasıyla hazırlanıyor.
Genellikle bayrama hazırlık için ramazanda komşuların dayanışmasıyla yapılan yuvalama taneleri, yoğurt, et ve nohutla pişirildikten sonra damakları şenlendiriyor.
Son yıllarda evlerinde yapacak zamanı olmayanlar sipariş üzerine makinelerle yuvalamalarını hazırlatırken, elde yapmayı tercih edenler ise halen çoğunlukta bulunuyor.
Yuvalama, kentte Ramazan Bayramı'nın ilk kahvaltısında hemen her sofrayı süslüyor.
"ZAHMETLİ OLDUĞU KADAR DA LEZZETLİ"
Gaziantep'te evinde sipariş üzerine yuvalama yapan Ayşe Akdemir, yuvalamanın zahmet gerektirdiği kadar lezzetli de bir yemek olduğunu söyledi.
Gazianteplilerin "çorba" şeklinde nitelendirilmesine kızdığı yuvalamanın, dünyaca ünlü kent mutfağının vazgeçilmezi olduğunu dile getiren Akdemir, yuvalamanın geçmişten bu yana evlerde kadınlar tarafından imece usulüyle hazırlandığını ifade etti.
Akdemir, yuvalamanın bir bayram yemeği olduğunu dile getirerek, "Hazırladığımız hamurdan aldığımız parçaları minik minik, bazen tercihe göre nohut tanesi, bazen de daha küçük şekilde yuvarlıyoruz. Küçük olursa daha güzel duruyor. Yuvalamalar hazır olunca buharda 10-15 dakika haşlanıp ardından pişirileceği zamana kadar buzlukta saklanıyor." dedi.
Bayrama bir hafta kala her gün bir komşuda toplanılıp yuvalama yapıldığını anlatan Akdemir, sohbet eşliğinde işin daha kolaylaştığını ve zevkli hale geldiğini kaydetti.
KIZGIN YAĞ VE NANEYLE SÜSLENİYOR
Yuvalama yemeği için parça et ile bir miktar nohut haşlanıyor. Pişen nohut, et ve yuvalamalar, ayrı bir kapta sürekli karıştırılarak kaynatılan yoğurda eklenip, bir taşım daha kaynatılıyor. Ardından, kızgın yağ ve naneyle süslenerek servis ediliyor.
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