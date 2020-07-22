Gastrit daha çok kötü beslenme nedeniyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bunun yanında bazı bakterilerde neden olmaktadır. Gastrit mide mukozasında ortaya çıkan iltihaplanmadır. Aşırı derecede rahatsız eden bir durumdur. Gastritin önlenebilmesi için uygun bir beslenme sağlanmalıdır. Çünkü beslenme de gastrit için önem taşımaktadır.
Gastrit ağrılarını çok fazla yaşamamak için özellikle midenin boş bırakılmaması gereklidir. Sabah, öğle ve akşam düzenli olarak yemek tüketmek gereklidir. Bu arada mideyi çok fazla yormayacak ve tıka basa doyuracak şekilde yememek lazımdır. Ara öğünlerde asit içermeyen meyve ve sebze yenmesi uygun olacaktır. Özellikle kabukları soyularak tüketmek gastrit hastaları için önemlidir. Kabukların hazmı zor olacağı için bu gereklidir.
Aşırı sıcak ve soğuk yiyeceklerden kaçınmak şarttır. Özellikle açken bunu yapmamak gerekir. Turunçgiller ve domates gibi asit içeren gıdalar tüketilmesi uygun değildir. Bunun yanında asit içeren her türlü gazlı içecek maden suyu da dahil tüketilmemelidir. Kahve, çay sigara ve alkol gibi mide asidini yükselten ve mukozayı tahriş eden alışkanlıklar bırakılmalıdır.
Gastriti olan kişilerin; yağda kızartma tarzı yemek yememesi özellikle haşlama ve çiğden pişirilen yemekleri tercih etmesi gereklidir. Çikolata, mayonez, kaymak ve fast food tarzı yiyeceklerin tüketilmesi ağrıyı tetikler.
Sabah kahvaltılarında yağsız peynir, bal tüketilebilir. Çay ve kahve yerine bitki çayları tercih edilebilir.
Öğle ve akşam öğünlerinde asit içermeyen çorbalar ( şehriye gibi) gaz yapmayan sebzeler, ızgara buharda tavuk eti gibi gıdalar tüketilebilir.
Gastrit şikayetlerinin yoğun olduğu zamanlarda çiğ sebze tüketimi sağlıklı olmayacaktır. Daha çok haşlama olarak tüketmek midenin düzelmesinde fayda sağlayacaktır.
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