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Haberler Dünyadan Gary Rossington hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Gary Rossington hayatını kaybetti

'Lynyrd Skynyrd'ın gitaristi Gary Rossington, vefat etti. Rossington, 1977'de grubun geçirdiği uçak kazasından canlı olarak kurtulmayı başarmıştı

Giriş: 06.03.2023 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
Gary Rossington hayatını kaybetti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

ABD'li rock grubu 'Lynyrd Skynyrd'ın gitaristi Gary Rossington, 71 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi müzik grubunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Açıklamada "Kardeşimiz, ailemiz, arkadaşımız, şarkı yazarı ve gitarist Gary Rossington bugün hayatını kaybetti" denildi.

Açıklamanın devamında "Gary şimdi Skynyrd kardeşleri ve ailesiyle birlikte cennette ve gitarını çalıyor" ifadelerine yer verildi.

Gary Rossington, 'Sweet Home Alabama' ve 'Free Bird' gibi efsane şarkılara imza atmıştı. 1964'te 'My Backyard' adıyla Ronnie Van Zant'ın vokalistliğinde kurulan grupta Rossington'un yanı sıra Allen Collins, Larry Junstrom ve Bob Burns bulunuyordu. 1969'da grubun adı 'Lynyrd Skynyrd' olarak değiştirildi. Junstrom ayrılırken yerine Leon Wilkeson ve Billy Powell ile Ed King eklendi. King, 1975'te gruptan ayrıldı, yerine ise Steve Gaines geldi.

1977'de içinde 'Lynyrd Skynyrd' üyelerinin bulunduğu bulunduğu uçak düştü. Gruptan Van Zant, Gaines, kız kardeşi Cassie Ganes ve grubun yol menajeri Dean Kilpatrick dahil olmak üzere kazada 6 kişi hayatını kaybetmişti. Gary Rossington ise uçak kazasından canlı olarak kurtulmayı başarmıştı.

Fotoğraflar: AP, Splash News, Mega

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