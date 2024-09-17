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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Garry Rodrigues: Sivasspor’a geldiğim için mutluyum - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Garry Rodrigues: Sivasspor’a geldiğim için mutluyum

        Sivasspor'un yeni transferi Garry Rodrigues, "Sivasspor, her zaman güçlü bir takım olarak performans ortaya koydu. Sivasspor'a geldiğim için çok mutluyum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 18:08 Güncelleme: 17.09.2024 - 18:08
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        "Sivasspor'a geldiğim için mutluyum"
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        Sivasspor’un yeni transferi Garry Rodrigues, bugün gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        "SİVASSPOR'A GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

        Sıcak karşılama için tüm Sivasspor ailesine teşekkür eden Rodrigues, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Amacım takım için elimden geleni yapmak. Güzel bir sezon geçirmek ve mümkün olduğunca çok katkıda bulunmak" diye konuştu.

        "BURADA GEÇMİŞTEN TANIDIĞIM ARKADAŞLARIM DA VAR"

        Ligde oynadıkları Gaziantep FK maçını izlediğini söyleyen Rodrigues, "Arkadaşlarım çok iyi iş çıkardılar. Maçı da kazanmayı hak ettiler. Türkiye'de uzun yıllardır oynadığım için burada geçmişten tanıdığım arkadaşlarım da var. Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar. Beni burada çok sıcak karşıladılar. Hala da ilişkimiz çok iyi devam ediyor. Geliştiriyoruz ilişkilerimizi. Sivasspor, zor bir deplasman ve bu herkes tarafından biliniyor. Sivas'a karşı deplasmanda oynadığımız hiçbir maçı kazanamamıştım. Sivasspor, her zaman güçlü bir takım olarak performans ortaya koydu. Sivasspor'a geldiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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