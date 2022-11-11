'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminden yeni fragman

Vefatının 10’uncu yılında Neşet Ertaş'ın hayatını beyazperdeye taşıyan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminden vizyon öncesi üçüncü ve son fragman yayınlandı. 23 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak filmde sanatçının gençliğini Bektaş Dolu, yetişkinliğini ise Ramazan Bağgül canlandırıyor.
Aşık Meftuni Topçu ve Ramazan Bağgül'ün birlikte çalıp söyledikleri, halk ozanı Sadık Doğanay’ın 'Vay Dünya Vay' isimli türküsü fragmana eşlik ediyor.
Dijital Sanatlar’ın yapımcılığını üstlendiği; Prof. Erol Parlak’ın merhum sanatçı Neşet Ertaş’ın onayı ve resmi muvafakatiyle kaleme aldığı 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' isimli iki ciltlik kitabından uyarlanan ve kitapla aynı ismi taşıyan filmi, Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki birlikte yönetti.
CGV Mars Dağıtım aracılığıyla 23 Aralık’ta vizyona girecek filmde Neşet Ertaş’ı Ramazan Bağgül, gençliğini Bektaş Dolu canlandırırken başarılı müzisyen Zara, Neşet Ertaş’ın annesi rolünde.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca; Melisa Aslı Pamuk, Yüsra Geyik, Toygan Avanoğlu, Yusuf Serkan Köksal, Selin Genç, Renan Bilek, Rüzgar Aksoy, Ayça Damgacı, Gözde Kansu, Bahtiyar Engin, Caner Kurtaran, Yiğit Mahzuni, Celal Öztürk, Cemal Toktaş, Atay Yıldız, Cansu Fırıncı, Kemal Başar, Mehmet Esen, Ali Tutal, Hasan Ali Mete, Ersin Faikzade, Cenk Gürpınar, Asaf Doğan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cemalettin Çekmece, İmren Çapanoğlu, Ayhan Pekbilgin, Doğan Tokel, Onur Efe Şahin, Cengiz Okuyucu ve Hüseyin Yeşilyurt gibi ünlü isimler yer alıyor.
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