Garanti BBVA, yapay zeka ile geleceğin bankacılık deneyimini tasarlıyor

Garanti BBVA, mobil bankacılık kanallarında müşteri ihtiyaçlarına empati ve çözüm odaklı bir yaklaşımla çözüm sunarak yapay zeka teknolojilerini müşteri deneyimini geliştirmek için kullanıyor. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte bankacılık sektöründe müşteri beklentilerinin de arttığını belirtti. Müşterilerin hizmete daha hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde erişmek istediğini vurguladı.

Üretken yapay zekanın bankacılıkta kullanım yollarını anlatan Kezik, “Üretken yapay zeka, yalnızca bilgi işlem değil, aynı zamanda empatik ve sezgisel bir bankacılık deneyimi sunmamızı sağlıyor. Amacımız, hiper-kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı ve duyarlı müşteri deneyimleri yaratmak. Müşterilerimizin yaşam döngülerindeki önemli olayları (evlilik, çocuk sahibi olma, kariyer değişiklikleri gibi) analiz ederek dinamik ve bireysel teklifler sunuyoruz. Veriyi sadece geleneksel yapay zeka ile değil, üretken yapay zekanın yaratıcı potansiyeliyle değerlendirerek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına proaktif çözümler getirmeyi amaçlıyoruz. Müşterilerimizin finansal ve kişisel bilgilerinin güvenliği konusunda hassas davranıyoruz Bugün yapay zeka sayesinde müşterilerimizin aklındaki her soruya bir insanla konuşur gibi yanıt alabilecekleri bir yapı inşa ediyoruz. Üretken Yapay zekayı kullanırken ana hedeflerimizden birisi her müşterimizin kendi kişiselleştirilmiş mobil uygulaması olmak. Bu teknoloji bugün bize her bir müşterimizin bir dijital asistanı olmasına yönelik imkanlar sunuyor. Müşterilerimizin akıllarında ne varsa bir insanla konuşur gibi sorup cevap alabileceği bir yapının ortaya çıkmasını sağlamak üzere çalışıyoruz” dedi.