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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün: "Yatırım fonlarında 600 milyar TL’yi aştık" - İş-Yaşam Haberleri

        Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün: "Yatırım fonlarında 600 milyar TL’yi aştık"

        Garanti BBVA Portföy, 2025'in başından bu yana yatırım fonlarında gösterdiği istikrarlı performansla 600 milyar TL'yi aştı. Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün, "2025'e yatırımcılarımızın güçlü desteğiyle başladık. Yılın ilk aylarından itibaren gösterdiğimiz performansla, yatırım fonlarında 600 milyar TL'yi aştık. Bu başarı, yalnızca rakamlarla değil, birlikte yol aldığımız yatırımcılarımızla kurduğumuz güven ilişkisiyle anlam kazanıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 10:42 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:42
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        "Yatırım fonlarında 600 milyar TL'yi aştık"
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        Garanti BBVA Portföy, bu süreçte farklı yatırımcı ihtiyaçlarını merkezine alarak yenilikçi temalarda yeni fonlarını piyasaya sundu. Teknoloji şirketlerinden ihracatçı firmalara, yarı iletken teknolojilerden siber güvenlik çözümlerine kadar geniş bir yelpazede oluşturduğu ürün portföyüyle, fon evrenini zenginleştirdi.

        “BU BAŞARIYI YATIRIMCILARIMIZLA SAĞLADIK”

        Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün, “2025’e yatırımcılarımızın güçlü desteğiyle başladık. Yılın ilk aylarından itibaren gösterdiğimiz performansla, yatırım fonlarında 600 milyar TL’yi aştık. Bu başarı, yalnızca rakamlarla değil, birlikte yol aldığımız yatırımcılarımızla kurduğumuz güven ilişkisiyle anlam kazanıyor. Biz, her bir yatırımcımıza yatırım tutarından bağımsız olarak aynı uzmanlıkla yaklaşıyor, herkesin profesyonel portföy yönetimine erişmesini sağlıyoruz. TEFAS’a açık olan fonlarımız sayesinde yatırımcılar, Garanti BBVA Portföy ürünlerine tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden ulaşabiliyor. Yenilenen tasarımı ve işlevselliği ile Garanti BBVA Mobil üzerinden de yatırım fonlarımızın alım-satımını rahatça yapmak mümkün.

        Sadece ürün çeşitliliğimizle değil, aynı zamanda hizmet modelimizle de yatırımcılara katma değer sunuyoruz. Fonlarımız aracılığıyla yatırımcıların birikimlerini profesyonel yönetim altında değerlendirmesini sağlıyor, finansal hedeflerine ulaşmalarında rol üstleniyoruz. Garanti BBVA Portföy olarak yatırım fonlarında ulaştığımız bu büyüklük, yatırımcılarımızla birlikte büyüyen bir finansal yol arkadaşı olduğumuzu göstermesi açısından bizim için son derece kıymetli. Yatırımcılarımızın beklentilerini dikkatle dinliyor, zengin fon evrenimizde sunduğumuz ürünler ile ihtiyaçlarına karşılık vermeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle, ulaştığımız bu büyüklüğü yatırımcılarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz bir başarı olarak görüyor, bize duydukları güven için teşekkür ediyoruz.” dedi.

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