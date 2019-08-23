Kredi faizleri, para politikalarındaki değişiklikle düşmeye başladı. Yüksek faizler nedeniyle azalan kredi talebi, kamu bankalarının öncülüğünde indirilen faiz oranlarıyla tekrar canlanma eğiliminde. Vatandaşlar, konut ve tüketici kredileri başta olmak üzere ihtiyaçlarını gidermek için bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı.

GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Garanti BBVA tüketici kredilerinde, 15 bin TL üzeri krediler için faizleri yüzde 2'nin altına indirerek 1.99'a çekti. Daha düşük krediler için en düşük faiz yüzde 2.12 oldu.

Buna göre 10 bin liralık 24 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi 564.83 TL, 36 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi 427.41 TL oldu.

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Garanti BBVA, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde ise faizleri yüzde 1.36 olarak belirledi. Diğer bankalarda 10 ya da 15 yıl olan maksimum vade seçeneği ise Garanti BBVA'da 20 yıl. Bu durumda bankanın uyguladığı aylık faiz oranı 1.57'ye çıkıyor. Ancak vatandaşlar kredi ödemelerini 240 aya yayarak daha düşük miktarlarda bankalara geri ödeme yapabilecek.

Bir süredir durgunluğun yaşandığı gayrimenkul sektöründe faizlerin düşmesiyle, ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 66,7 artış gösterdi.

Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75 seviyesine çekmişti. Borçlanma maliyeti düşen bankalar da bunu kredilere yansıtmaya başlayarak faizleri indirmeye başladı.

2018 yılının 2. yarısında yüzde 2.5 üzerine çıkan ihtiyaç kredilerindeki ortalama piyasa faizi yüzde 2'nin altına geriledi. Yüzde 2 üzerindeki konut kredisi faiz oranları da 1.5 seviyesine yaklaştı.