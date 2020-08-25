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Garanti BBVA, Türkiye Noterler Birliği'yle olan işbirliği çerçevesinde, 2'inci el motorlu kara taşıtları alım satımında kullanılabilecek olan "Güvenli Alım Satım Sistemi'ni" hayata geçirdi.

Bu sistem sayesinde Garanti BBVA müşterilerinin, alım satım bedellerini nakit olarak yanlarında bulundurmak zorunda olmayacağı, işlemlerini internet ve mobil kanallar aracılığıyla tamamlayabilecekleri açıklandı.

İlk etapta, tüm Bireysel Garanti BBVA müşterileri tarafından kullanılabilecek sistemin işleyişi, satıcı tarafın Garanti BBVA İnternet Şubesi veya Mobil'den araç ve alıcı bilgileriyle, satış tutarını giriş yapmasıyla başlayacak.

Satıcı tarafından giriş yapılan bilgiler baz alınarak, Noterler Birliği Sistemi tarafından bir referans numarası üretilecek ve bu referans numarası Garanti BBVA tarafından hem alıcı hem de satıcı taraf ile SMS ve Mobil Bildirim yoluyla paylaşılacak.

Tescil işleminin noter tarafından tamamlanmasıyla araç bedeli otomatik olarak satıcı hesabına transfer edilecek. Böylece, tescil ve ödeme süreçleri eş zamanlı olarak tamamlanıyor olacak.