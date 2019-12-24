Garanti BBVA dev satışa danışman oldu

Zorlu Rüzgar, Akfen Yenilenebilir’e satılıyor. 2019 yılının en büyük enerji santrali satış işleminde Garanti BBVA Yatırım münhasır finansal danışmanlık hizmetini üstlendi. Söz konusu satış işlemi kapsamında Zorlu Rüzgar hisselerinin, Akfen Holding ile birlikte Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kuruluşu'nun (IFC) da ortak olduğu, Akfen Yenilenebilir’e satışına ilişkin devir anlaşması imzalandı. Zorlu Rüzgar faaliyetlerini Türkiye’nin en büyük gruplarından Zorlu Holding’in iştiraki olan Zorlu Enerji çatısı altında sürdürüyor. Zorlu Rüzgar bünyesinde, 2016 yılında Osmaniye’de elektrik üretimine başlayan ve toplam 80 MW kurulu güce sahip Sarıtepe& Demirciler rüzgar santralleri bulunuyor. Yapılan açıklamada, satış işleminin tamamlanmasının ardından Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji şirketlerinden biri olan Akfen Yenilenebilir’in hedeflerine bir adım daha yaklaşarak 712 MW kurulu güce ulaşacağı, Türkiye’nin son yıllarda en hızlı büyüyen enerji şirketlerinden biri olan Zorlu Enerji’nin de büyüme stratejisi çerçevesinde yeni yatırımları için sermaye yaratmış olacağı belirtildi.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM DAHA FAZLA OLACAK

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru Dildar Edin ise, Garanti BBVA’nın enerji projelerinin finansmanı ve danışmanlığında uzman kadrosuyla lider konumunu güçlendirerek sürdüreceğini söyledi. Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder de, banka ile beraber kurdukları yeni yapı ile, satın alma işlemlerinde önümüzdeki dönemde çok daha fazla Garanti BBVA ismini duyurarak, piyasa liderliğini hedeflediklerini belirtti.