Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.152,98 %-0,20
        DOLAR 32,2782 %-0,04
        EURO 34,9774 %-0,01
        GRAM ALTIN 2.453,81 %0,31
        FAİZ 43,10 %1,17
        GÜMÜŞ GRAM 29,91 %0,70
        BITCOIN 62.469,00 %1,44
        GBP/TRY 40,7188 %0,07
        EUR/USD 1,0825 %0,06
        BRENT 81,95 %-0,52
        ÇEYREK ALTIN 4.011,98 %0,31
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti BBVA'dan bankanın satılacağı haberlerine ilişkin açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Garanti BBVA'dan bankanın satılacağı haberlerine ilişkin açıklama

        Garanti BBVA, bazı medya kuruluşlarında "BBVA'nın iştiraki Garanti BBVA'yı satacağı" yönünde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Garanti BBVA'dan 'satış' yalanlaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bankadan Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, BBVA'nın Banco Sabadell'i devralmak üzere sunduğu teklifin tamamının BBVA hisseleriyle finanse edilecek şekilde planlandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Teklifi finanse etmek için Garanti BBVA'daki hisselerin satılacağına dair çıkan haberlerin tamamı asılsız olup, hiçbir temele dayanmamaktadır. BBVA'nın Garanti BBVA'ya olan güveni ve bağlılığı tamdır." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Osman Kavala yeniden yargılanmayacak
        Osman Kavala yeniden yargılanmayacak
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        "Hastalığına kafa tuttu"
        "Hastalığına kafa tuttu"
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Habertürk Anasayfa