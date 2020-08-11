Ganglion kisti çoğunlukla eklem üzerinde, kasları kemiğe bağlayan doku ve tümör üzerinde oluşan bir şişliktir. İyi huyludurlar ve dağılma yapmazlar. Sıvı keseleri şeklinde içerisinde yapışkan koyu, renksiz, jöle gibi şeffaf bir madde vardır. Kistin büyüklüğüne göre katı ya da sünger şeklini alabilir.
20 ile 40 yaşları arasında ve en çok da kadınlarda görülmektedir. Nadiren 10 yaş altı çocuklarda da görülebilmektedir. Bir büyük ve bir kaç küçük kistten oluşmaktadır. Küçük kistler orta sap kısmından birleşik şekilde büyük gibi görünebilir. Elin üst kısmında oluşması bilek bükünce ortaya çıkmasını sağlar.
Ganglion Kisti Görülen Yerler
Ganglion Kisti Belirtileri
Ganglion kisti nedeni bilinmeyen ancak bazı darbeler ya da eklemlerde oluşan doku bozukluğu nedeni ile çıkabilmesi ihtimali bulunmaktadır. Ganglion kisti içindeki sıvı alınarak test edilir katı olması durumunda atardamar ile ilgili olup olmadığı araştırılır. Ayrıca MR çekilerek de test edilmektedir. Ona göre tanısı konulabilmektedir.
Ganglion Kisti Tedavisi
Ganglion kistleri çoğunlukla oluşup kaybolmaktadır. Tedaviler kaygıların geçmesi için uygulanmaktadır.
Kistin içindeki sıvının boşaltılması ameliyatla sağlanmaktadır.
Bileğin sabitlenmesi sağlanarak hareket etmemesi sağlanmaktadır.
Ameliyat ile alınması ağrılı bir şekilde ortaya çıkması dahilinde yapılmaktadır. Bu durum elin kullanımını zorladığı ve karıncalanma ile güçsüzleşme olması halinde gerçekleştirilir.
Basit hareketler yaptırılır ve rahatlama sağlanır.
Sabitlenen elin bandajı uzun süre kalmamalı ve hareket etmesi açısından çıkarılmalıdır.
Fiziksel terapi uygulaması sağlanabilmektedir.
Ganglion kisti zararsız olması nedeni ile çok büyük sorun yaratmaz ve kısa sürede iyileşme sağlanır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!