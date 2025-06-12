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        Haberler Sağlık Gana'da 34 M-çiçeği vakası tespit edildi | Sağlık Haberleri

        Gana'da 34 M-çiçeği vakası tespit edildi

        Batı Afrika ülkesi Gana'da 34 M-çiçeği (mpox) vakası saptandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 10:33 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:33
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        Gana'da 34 M-çiçeği vakası tespit edildi
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        Gana Sağlık Servisi (GHS), ülkenin 10 vilayetinde 34 yeni M-çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiğini duyurdu ve toplam vaka sayısının 79’a ulaştığını bildirdi. Açıklamada, virüs nedeniyle 4 kişinin hastanede tedavi gördüğü, temaslı takibinin devam ettiği ve ülke genelinde gözetim çalışmalarının yoğunlaştırıldığı belirtildi.

        Halktan, döküntü, ateş, lenf bezlerinde şişlik ve kas ağrısı gibi belirtiler fark etmeleri durumunda en yakın sağlık merkezine başvurmaları talep edildi.

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