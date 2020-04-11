HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığınca Cuma gecesi saat 24.00'ten itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar , il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağı duyan vatandaşlar, dün toplu olarak marketlere ve akaryakıt istasyonlarına akın etti.

Uzun süre önce oyunculuk kariyerini bırakıp kurduğu dernekle yardım faaliyetlerine yönelen Gamze Özçelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Korkmayalım" diyen Özçelik, yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

Evimizde çay kalmadığında dünkü çayı yeniden demledik. Bu aklıma Afrika'nın çöllerinde, yer sofrasında bir sallama çay poşetini birkaç kişi paylaşmamızı getirdi. Korkmayalım. Yokluğu paylaşmamız bize insan olduğumuzu, aciziyetimizi ve birlik, beraberliği hatırlatır. O yüzdendir yolu hep özleyişim...

Öte yandan Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan, kiralarını ve faturalarını ödemekte zorlanan ailelere yardım edeceğini açıklamıştı.

KORONAVİRÜS MAĞDURU AİLELERE YARDIM

İhtiyaç sahipleri için ilk etapta 600 bin TL ön bütçe ayırdıklarını duyuran Özçelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

"BUGÜNLERİ BİRLİK OLARAK ATLATACAĞIZ İNŞALLAH"

Özçelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Bugünleri devletimiz, sağlık çalışanlarımız ve tüm insanımızla birlik olarak atlatacağız inşallah. Bu zor günlerde Umuda Koşanlar Derneği olarak işsiz kaldığını, kirasını ve faturalarını ödemekte zorlandığını tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimiz için ilk etapta 600 bin TL olan ön bütçeyi ayırdık.

Bağışçılarımızın desteği ile çok daha artacağını düşündüğümüz bu yardımın tüm kardeşlerimize umut olması duasıyla yola çıktık. Önümüzdeki birkaç güç içinde işleyişini duyuracağımız çalışma için beklemede kaldın.