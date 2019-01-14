"İLERLEYEN DÖNEMDE BÖLGEYE YÖNELİK PROJEMİZ DEVAM EDECEK"

"Yerel halk suya ulaşmak için her gün kilometrelerce yol gidiyor. Kimi zaman bu yolculuklar çok tehlikeli rotalarda yapılıyor. Suyun bu kadar uzak olması burada yaşayanlar için en büyük zorluklardan birisi. Bu nedenle su kuyuları açmaya karar verdik. Şu an 11 tane açıyoruz. İlerleyen dönemde bölgeye yönelik projelerimiz devam edecek."