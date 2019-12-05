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Oyuncu Gamze Özçelik, 'Dünya Gönüllüler Günü'nü çocuklarla beraber çekildiği fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Özçelik Afrika ve Suriye'de çekildiği fotoğrafa şu şekilde duygusal bir not düştü:

"Biz aşkla yanmaya, hasret çekmeye, paylaşmaya, kavuşmaya ve hep daha fazlasını hayal etmeye gönüllü olmuşuz da haberimiz yokmuş. Ne mutlu ki nasip olmuş. Çok şükür... Bu zamana kadar yolda yoldaşım olan tüm dostlarıma muhabbetle selam olsun"