Gamze İsminin Anlamı Nedir? Gamze İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden tek tık ile öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Gamze isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

GAMZE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Gamze ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Gamze isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Gamze isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

GAMZE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Gamze ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan özellikle güldüklerinde daha iyi görülen küçük çukur. Yan bakış, göz süzme, sitemli bakma.

GAMZE İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Gamze ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Gamze ismini koymak caizdir.

GAMZE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Gamze ismini kullanan 136.063 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Gamze ismini kullanan 25.140 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Gamze ismini kullanan 10.082 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Gamze ismini kullanan 8.606 kişi bulunmaktadır.

GAMZE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Gamze isminde olan kişilerin yalnızlığı seven ruh hallerine sık rastlanır. Yapacakları işlerin sonuçlarını iyi tartarlar. Dedikoducu insanlardan ve hayatlarına burun sokanlardan genellikle hazzetmezler. Hayatı birinin talepleri doğrultusunda yaşamak onları yıpratır. Kişisel özelliklerini öne çıkaran, zekalarını kanıtlayan işlerde çalışmayı isterler. Hayatlarında idol saydıkları insanlarla denk bir yaşam sürme adına çabalarlar. Araştırmacı yönleri gelişmiştir. Vicdanlı insanlardır. Duygusallık ve kırılganlık en sevmedikleri ama en etkili özelliklerindendir. Ailede genelde baba ile daha yakın ilişkiler kurarlar. Sık yalnız bırakılırlarsa melankoli havasına bürünebilirler. Yatmadan önce düşler kurmayı ve yaşları hangi aralıkta olursa olsun o mutlu masalları en azından düşlerle yaşamayı severler. Mutfakta genel olarak ortaya çıkmayı bekleyen bir yetenekleri vardır. Kitap okumak, güncel olaylardan kopmamak isterler. Güzel sanatlara ilgi duyarlar ve genelinin günlük tutmayı sevdiği bilinir.