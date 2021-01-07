"YÜRÜMEYE BAŞLAYINCA HİÇ OTURMUYORLAR"

Gamze Erçel, Aylin Mavi ile bu eğlenceli karelerine şu notu düştü:

Poz verirken gerçekler için kaydırabilirsiniz... Sevgili anne arkadaşlarım; bebeğiniz hala yürümediyse hiç acele etmeyin. Yürüdükten sonra hayat bayağı bir zorlaşıyor. Bırakın oturup, bütün gün oyuncaklarıyla oynasın. Yürümeye başlayınca hiç oturmuyorlar.

Erçel'in esprili paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.