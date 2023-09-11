Gambiya son anda turladı: Beşiktaş'ın 3 stoperi Afrika Uluslar Kupası'nda!

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Afrika Kupası Elemeleri G Grubu'nda Gambiya sahasında Kongo ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi.

Kongo, 30. dakikada Gaius Makouta ve 45. dakikada Silvere Ganvoula'nın penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti. Gambiya bu gollere 79. dakikada Yankuba Minteh ve 90. dakikada Muhammed Badamosi ile karşılık verdi.

Gambiya'da Beşiktaşlı Omar Colley 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Gambiya, 10 puana yükseldi ve grubunu ikinci sırada tamamladı. Kongo ise 7 puanda kalarak üçüncü sırayı aldı.

BEŞİKTAŞ'IN 3 STOPERİ TURNUVADA

Bununla birlikte Beşiktaş'ın stoper oyuncuları Gana'da forma giyen Daniel Amartey, Fildişi Sahili'nde forma giyen Eric Bailly ve Gambiya'nın stoperi Omar Colley turnuvaya katılım hakkı kazandı.