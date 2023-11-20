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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Galler, Türkiye karşısında şansını sonuna kadar kullanmak istiyor - Futbol Haberleri

        Galler, Türkiye karşısında şansını sonuna kadar kullanmak istiyor

        UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son haftasında yarın Türkiye'yi konuk edecek Galler Milli Takımı'nın teknik direktörü Rob Page, kendilerini zor bir maçın beklediğini bildiklerini ancak şanslarını sonuna kadar kullanmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 19:53 Güncelleme: 20.11.2023 - 19:53
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        "Hala şansımız devam ediyor"
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        Rob Page, Galler Milli Takımı'nın antrenman tesisinde düzenlenen basın toplantısına takımın deneyimli savunma oyuncusu Ben Davies ile katıldı.

        Page, "Yeni hocalarının gelmesiyle birlikte Türkiye takımı daha farklı bir sistemle oynamaya başladı. Bunu bariz şekilde gördük. Oyun sistemlerini değiştirdiler ve yarınki maçta da bunu hissedeceğimizi düşünüyorum. Türkiye'nin hem toplu hem topsuz oyunda daha farklı bir oyun stili benimsediğini görüyoruz. Bu yüzden yarın akşam bizim için çok zor bir maç olacak. Ancak biz de Türkiye takımına karşı sorun oluşturacak taktikleri konuşuyoruz. Yarın akşam bunları gerçekleştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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        Türkiye'nin Samsun'da 2-0 kazandığı maça göre farklı bir kadrolarının olduğunu belirten Rob Page, şöyle konuştu:

        "Genç, iyi ve daha tecrübeli oyuncularım şu an daha fit durumdalar, hepsi formdalar. Eksik oyuncumuz gözükmüyor. Tüm kadro hazır şekilde maça çıkacağız. Türkiye'deki maçta şanssızlığımız vardı, önemli oyuncularımızı oynatamamıştık. Bu kez daha farklı bir takım ve daha hazır bir takım olarak Türkiye'nin karşısına çıkacağız. Türkiye'ye karşı oynamak bizim için her zaman büyük bir zevk. Çok iyi ve çok güçlü bir takım. Oynadığımız maçlar da hep keyifli maçlar oldu."

        Page, Türkiye'de Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder gibi isimlerin eksikliğinin hatırlatılması üzerine ise "Türkiye'nin Almanya maçını da izledim. Teknik direktörün Almanya maçında oynattığı kadroya baktığımızda bir iki oyuncunun olmaması Türkiye için çok fark etmiyor. Çünkü oynayanlar da çok iyi oyunculardı. Almanya'ya karşı çok güzel bir takım oyunu sergilediler. Yarın Türk Milli Takımı'nın hocası nasıl bir kadro ile çıkacak bilmiyorum ama çıkaracağı her kadroya hazırlıklı olmamız gerekiyor. Türk Milli Takımı'nın kalitesinin farkındayız, hangi kadro ile çıkarsa çıksın bu kadroya karşı iyi bir maç oynamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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        "ŞANSIMIZ HALA DEVAM EDİYOR"

        Galler'in deneyimli savunma oyuncusu Ben Davies, gruptan çıkma şanslarının zor olduğunu ancak son dakikaya kadar bunun için mücadele edeceklerini söyledi.

        Türkiye'de oynanan ilk maçta forma giyemeyen 30 yaşındaki futbolcu, "Yazın Türkiye'de oynanan maçta yoktum ama maçı evimde izledim, o maçtaki Türkiye gerçekten topa çok fazla sahip olan bir takımdı, oldukça kaliteli ve etkili oyunculara sahiptiler. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra bize çok fazla baskı uyguladılar ve bunu tüm oyun boyunca gösterdiler. Belirli bölümlerde çok önemli şanslar elde ettik, gol atma şansımız da oldu ama değerlendiremedik. Türkiye bize çok baskı kurdu. Yarın akşam için de çok zor bir maç olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        "Şu an bulunduğumuz zor durumun farkındayız." diyen Ben Davies, açıklamasını şöyle tamamladı:

        "Yarın akşam kazanmamız gereken bir maç olduğunun ve Türkiye'nin ne kadar güçlü bir rakip olduğunun da farkındayız. Ancak önümüz hala açık, hala şansımız var. İyi oynamamız gerektiğinin de farkındayız. Türkiye'nin hem deplasman maçlarında hem de evinde çok iyi oynayan bir takım olduğunu biliyoruz. Yarın akşam da aynı tutkuyla devam etmeli ve oynamalıyız çünkü diğer takımlara bağlı olsa da hala gruptan çıkma şansımız devam ediyor."

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