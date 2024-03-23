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        Haberler Dünya Galler Prensesi Kate kanser tedavisi gördüğünü açıkladı: Dünyadan destek mesajları geldi

        Galler Prensesi Kate kanser tedavisi gördüğünü açıkladı: Dünyadan destek mesajları geldi

        Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatın ardından kamuoyu önüne çıkmayan ve sağlık durumu hakkında birçok iddianın ortaya atıldığı Galler Prensesi Kate Middleton, dün paylaştığı video mesajda kanser tedavisi gördüğünü duyurdu. Galler Prensesi'ne Beyaz Saray'dan, İngiltere Başbakanı Sunak'dan Biden çiftinden destek mesajları geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:01
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          Bir süredir gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, kendisine kanser teşhisi konduğunu ve kemoterapi gördüğünü açıkladı.

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          Bir video mesaj yayımlayan Prenses Kate, "Bu elbette büyük bir şok oldu. William ve ben genç ailemizin iyiliği için bu süreci özel olarak ele almak konusunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

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          Galler Prensesi'nin açıklamasınıdan ardından dünyadan destek mesajları geldi.

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          "KRAL CHARLES KATE İLE GURUR DUYUYOR"

          İlk olarak Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık Kralı Charles'ın, konuşmasındaki cesaretinden dolayı Galler Prensesi Kate ile gurur duyduğu belirtildi. Kral Charles'ın son birkaç haftadır Galler Prensesi'ne yakın destek verdiği açıklandı, "Kral ve Kraliçe, bu zor zamanda tüm aileye sevgilerini sunuyor" ifadesi kullanıldı.

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          Prens Harry ve Meghan da bir açıklama yaparak, "Kate ve ailesine sağlık ve şifa diliyoruz. Bu sürecin onlar için huzur dolu geçmesini temenni ediyoruz" dedi.

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          SUNAK: KATE MUAZZAM BİR CESARET GÖSTERDİ

          İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Galler Prensesi Kate'in tedavisine odaklanabilmesi için kendisine mahremiyet tanınması gerektiğini söyledi. Sunak, "Bugün yaptığı açıklamayla muazzam bir cesaret gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda medyanın belirli kesimleri tarafından haksız muameleye maruz kaldı. Sağlık meseleleri söz konusu olduğunda herkes gibi ona da tedavisine odaklanabilmesi için sevgi dolu ailesiyle birlikte mahremiyet tanınmalı" dedi.

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          Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "Haberi duyduğumuzda inanılmaz derecede üzüldük."

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          BIDEN ÇİFTİNDEN DESTEK

          ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamad, "Jill ve ben, sizin tamamen iyileşmeniz için dua eden dünya çapındaki milyonların arasına katıldık, Prenses Kate" dedi.

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          First Lady'si Jill Biden, ise paylaşımında "Sen cesursun ve seni seviyoruz" ifadelerini kullandı.

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          OCAK AYINDAN BERİ GÖRÜLMEMİŞTİ

          Ocak ayında karın ameliyatı olacağı ve 2 hafta hastanede kaldıktan sonra nisana kadar halkın karşısına çıkmayacağı açıklanan Prenses Kate hakkında sosyal medyada birçok spekülasyon yer almıştı.

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          Prensesin sağlık durumunun açıklanandan daha kötü olduğundan hayatını kaybettiğine kadar birçok söylenti paylaşılırken, İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Prenses Kate bir fotoğraf paylaşmıştı.

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          Ancak bu gelişme, Prensesin sağlık durumuyla ilgili söylentilerin daha da artmasını engellememişti.

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          Prenses son olarak 18 Mart'ta Windsor kentinde alışveriş yaparken amatör bir kamera tarafından görüntülenmiş ancak sosyal medya kullanıcıları görüntüdeki kişinin prenses olduğuna ikna olmamıştı.

        Galler Prensesi Kate, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
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