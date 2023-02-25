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Galler'de 3,4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Cumartesi sabaha karşı saatlerde Galler'in güneyinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Giriş: 25.02.2023 - 10:05 | Güncelleme: ABONE OL
Galler'de 3,4 büyüklüğünde deprem
HABERTURK.COM

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin merkez üssünün Abertillery'den yaklaşık 12 km uzaklıkta ve sarsıntının yaklaşık 2 km derinlikte gerçekleştiğini ifade etti.

Sarsıntıları Cardiff, Merthyr Tydfil, Pontypridd ve Abertillery'de ve Birmingham'a kadar uzak yerlerde hissedildiği belirtildi.

Wales Online'ın haberine göre Newbridge'den bir kişi depreme ilişkin "Yatak odamın duvarı sallanıyordu... Işığı açık tuttuğum için her şey gün gibi ortadaydı. Bütün ev sallandı! Korkunç bir andı" dedi.

Volcanodiscovery.com Galler depremine ilişkin olarak "Sığ depremler yüzeye daha yakın oldukları için derin depremlerden daha güçlü hissedilirler. Bu yüzden herkesin ilk başlarda endişelenmesi çok normal" dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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