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Marcao, Kadıköy galibiyetini dövme yaptırdı

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 21 yıl sonra yendikleri maçın anısına dövme yaptırdı. Brezilyalı oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı görüntülere sarı-kırmızılı taraftarlar beğeni yağdırdı

25.02.2020 - 17:42 | Güncelleme:
Marcao dövme

Galatasaraylı Marcao, Kadıköy galibiyetini dövme yaptırdı... Sarı-kırmızılı takımın 21 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmesi büyük yankı uyandırdı. Maçta 90 dakika sahada kalan Brezilyalı savunmacı Marcao, maçı kazandıkları günün şerefine koluna "23.02.2020 GS" yazan bir dövme yaptırdı.

 

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