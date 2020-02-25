Galatasaraylı Marcao, Kadıköy galibiyetini dövme yaptırdı... Sarı-kırmızılı takımın 21 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmesi büyük yankı uyandırdı. Maçta 90 dakika sahada kalan Brezilyalı savunmacı Marcao, maçı kazandıkları günün şerefine koluna "23.02.2020 GS" yazan bir dövme yaptırdı.

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