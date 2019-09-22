"Levent Şahin mi kararları veriyor kim veriyor bilmiyorum ama Levent Şahin'in kenarda olduğu her maçta berbat işler oluyor... 2.lig takımları bile oyun olarak eziyor bizi... Bu tesadüf olamaz herhalde... 1-2 maç olsa anlarım, her maçında aynı sorun."