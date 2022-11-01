Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında dev derbide ezeli rakibi Beşiktaş'la karşılaşacak Galatasaray'da Juan Mata, maç öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. ''TÜRK TOPLUMUYLA BAĞ KURDUM'

Galatasaray taraftarının isminin anagramı olan 'Atam' lakabını taktığı Mata, "Coşkun daha önce haber vermişti. Beni çok iyi karşıladılar. Bu isim oyununu yaparak bunu tekrar gösterdiler. Bu çok güzel bir rastlantı oldu. Türk toplumuyla bir bağ kurmamı sağladı.'' dedi.

"İLK GOLÜMÜ ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Galatasaray taraftarının kendisine ilgisinden çok memnun olduğunu belirten 34 yaşındaki yıldız, "Hem İstanbul'u hem kulübü artık tanıyorum. Şehre bayılıyorum. Bir sürü taraftarla karşılaştım, beni çok sıcak karşılıyorlar. İlk golümü attığım için de çok mutluyum. Bir sonraki maç için hazırlanıyoruz." dedi. ''GOLLER GELECEKTİR, ÖZELLİKLE BEŞİKTAŞ MAÇINDA"

Kaliteli bir kadroy sahip olduklarının da altını çizen Mata, "Çok kaliteli bir kadromuz var. Çok gol atmış ve gol şansı yaratan oyuncularımız var. Biz de fırsat yaratmaya devam etmeliyiz. Goller gelecektir. Özellikle Beşiktaş maçında" ifadesini kullandı.

''ARADAN ÖNCE 2 MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ''

Mata, lige verilecek Dünya Kupası arasından önce oynayacakları 2 maçı da kazanmak istediklerini belirtirken, "3 büyükler dışında da 2 tane direkt göze çarpan takım var. Şu anda liderlikte olan takımlar şampiyonluk için mücadele edecek takımlar. Birkaç maç üst üste kazanıp puan farkı yaratmak çok önemli. Bizim de yapmak istediğimiz bu. Aradan önce kalan 2 maçı kazanalım, aradan sonra da aynı şekilde devam edelim. Hem biz hem de rakip takımlar lig seviyesini yükseltecek üst seviye oyuncular getirdi." diye konuştu. ''UMARIM DÜNYA KUPASI'NI BENİM ÜLKEM KAZANIR''

Dünya Kupası'nı ülkesi İspanya'nın kazanmasını istediğini dile getiren Mata, "Bu kulübün amacı Türkiye'nin en büyük kulübü olduğu için şampiyon olması. Gelirken amacım kazanmaktı. O yüzden buraya geldim. Lig maçında taraftarı gördüm ve taraftarla şampiyonluğun bu statta nasıl kutlanacağını hayal ettim. Her zaman favori takımlar oluyor. Avrupa Kupası, Dünya Kupası'nda favorilerin yanında sürpriz takımlar da oluyor. Brezilya, Arjantin, Fransa, Portekiz ve benim ülkem kazanma şansı yüksek takımlar. Umarım ülkem kazanır.'' ifadelerini kullandı.

HAMZA AKMAN'A ÖVGÜ

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın genç oyuncusu Hamza Akman'dan da övgüyle bahsedip, "Çok yüksek potansiyeli olan, yetenekli bir oyuncu. Topla kaliteli bir oyuncu, ayağında topla rahat eden, bireysel yetenekleri üstün bir oyuncu. Umarım Galatasaray'da başarılı olur. Buraya geldiğimde yetenekli oyuncular gördüm. Bunlardan biri Baran. Umarım o da çok başarılı olur." dedi. ''HARİKA TARAFTARIMIZ VAR''

Oynadığı büyük kulüplere göre en iyi taraftar grubunun Galatasaray'da olduğunu vurgulayan Mata, "Evde oynayabiliyormuşuz gibiydi. O kadar fazla taraftarımız vardı ki evimizde hissettik. O yüzden golü onlara hediye etmek istedik. Çok büyük kulüplerde oynadım ama harika bir taraftar var burada." dedi.

''OKAN HOCA, GENÇLERE YARDIMCI OLMAMI İSTİYOR"

Mata, teknik direktör Okan Buruk ile arasında iletişimle ilgili ise, "Akıcı bir iletişimimiz var onunla. Benden istediği futbolumu oynamam ve gençlere yardımcı olup deneyimimi aktarmam. Takımımıza uygun şekilde topa sahip olma, onun üzerinden oyuna hakim olma. Benim oynadığım sisteme benziyor." ifadelerini kullandı.