Galatasaraylı Hakim Ziyech, 100 gün sonra ilk 11'de yer aldı
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, 100 gün sonra ilk 11'e girdi.
Galatasaray'da son olarak 24 Aralık 2023'teki Fenerbahçe derbisinin başlangıç kadrosunda yer alan Faslı oyuncu Ziyech, sonrasında gittiği Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat döndü. Son 2 Süper Lig maçına sonradan dahil olan tecrübeli kanat oyuncusu, 3 ay 9 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha ise Süper Lig'de 8 maçın ardından ilk 11'de mücadele etti. Son olarak 22. haftadaki İstanbulspor mücadelesinde ilk 11'e giren Zaha, sonrasındaki 8 maçın 7'sinde süre aldı. 31. yaşındaki hücum oyuncusu, bu karşılaşmaların tamamında sonradan oyuna girdi.
Sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı da 3 maçın ardından süre aldı.